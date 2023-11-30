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Покалечил бывшую жену и убил ее мужа: обвиняемый задержан на востоке Грузии
Покалечил бывшую жену и убил ее мужа: обвиняемый задержан на востоке Грузии
По словам местных жителей, обвиняемый сначала нанес множество ранений бывшей жене, а затем выстрелил в ее мужа 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T10:31+0400
2023-11-30T10:31+0400
2023-11-30T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Грузинские полицейские задержали мужчину средних лет, обвиняемого в попытке убийства бывшей жены и убийстве ее мужа в регионе Кахети, сообщает телекомпания "Рустави-2". Случай произошел два дня назад в селе Тулари района Сагареджо. Местные жители рассказывают, что обвиняемый сначала нанес множество ранений бывшей жене, а затем выстрелил в ее мужа несколько раз – мужчина до сорока лет скончался на месте. Женщину доставили в клинику с многочисленными ранениями и повреждениями, в том числе открытым переломом бедра. Врачи оценивают состояние 35-летней пациентки как стабильное, но тяжелое. Ей понадобилась срочная операция. Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство" и "Попытка убийства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кахети, убийство, арест
происшествия, грузия, новости, кахети, убийство, арест
Покалечил бывшую жену и убил ее мужа: обвиняемый задержан на востоке Грузии
10:31 30.11.2023 (обновлено: 10:32 30.11.2023)
По словам местных жителей, обвиняемый сначала нанес множество ранений бывшей жене, а затем выстрелил в ее мужа
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik.
Грузинские полицейские задержали мужчину средних лет, обвиняемого в попытке убийства бывшей жены и убийстве ее мужа в регионе Кахети, сообщает телекомпания "Рустави-2
".
Случай произошел два дня назад в селе Тулари района Сагареджо. Местные жители рассказывают, что обвиняемый сначала нанес множество ранений бывшей жене, а затем выстрелил в ее мужа несколько раз – мужчина до сорока лет скончался на месте.
Женщину доставили в клинику с многочисленными ранениями и повреждениями, в том числе открытым переломом бедра. Врачи оценивают состояние 35-летней пациентки как стабильное, но тяжелое. Ей понадобилась срочная операция.
Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство" и "Попытка убийства".