https://sputnik-georgia.ru/20231130/pokalechil-byvshuyu-zhenu-i-ubil-ee-muzha-obvinyaemyy-zaderzhan-na-vostoke-gruzii-284598326.html

Покалечил бывшую жену и убил ее мужа: обвиняемый задержан на востоке Грузии

Покалечил бывшую жену и убил ее мужа: обвиняемый задержан на востоке Грузии

По словам местных жителей, обвиняемый сначала нанес множество ранений бывшей жене, а затем выстрелил в ее мужа 30.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Грузинские полицейские задержали мужчину средних лет, обвиняемого в попытке убийства бывшей жены и убийстве ее мужа в регионе Кахети, сообщает телекомпания "Рустави-2". Случай произошел два дня назад в селе Тулари района Сагареджо. Местные жители рассказывают, что обвиняемый сначала нанес множество ранений бывшей жене, а затем выстрелил в ее мужа несколько раз – мужчина до сорока лет скончался на месте. Женщину доставили в клинику с многочисленными ранениями и повреждениями, в том числе открытым переломом бедра. Врачи оценивают состояние 35-летней пациентки как стабильное, но тяжелое. Ей понадобилась срочная операция. Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство" и "Попытка убийства". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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