https://sputnik-georgia.ru/20231130/rektor-tgu-otvetil-na-kritiku-prezidenta-gruzii-284621350.html
Ректор ТГУ ответил на критику президента Грузии
Ректор ТГУ ответил на критику президента Грузии
Акции "Наш дом – Европа", инициированная президентом Грузии, стала поводом для конфликта между главой государства и ректором старейшего вуза страны 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T17:27+0400
2023-11-30T17:27+0400
2023-11-30T17:27+0400
грузия
новости
общество
саломе зурабишвили
джаба самушия
тбилисский государственный университет
грузия - евросоюз
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Администрация президента Грузии не направляла официальное письмо в Тбилисский государственный университет для того, чтобы студенты вузы присоединились к акции "Наш дом – Европа" и начали сбор подписей, заявил ректор ТГУ им. Джавахишвили Джаба Самушия в ответ на критику президента. Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала ректора ТГУ за то, что он мешает студентам подключиться к кампании "Наш дом – Европа" и не дает им установить столы для сбора подписей непосредственно в самом здании вуза из-за того, что это "политическое мероприятие". По словам Зурабишвили, в сборе этих подписей нет ничего политического. По словам ректора ТГУ, университет открыт для всех, в том числе для желающих подписать петицию, но существует протокол, который необходимо соблюдать.Президент Грузии проводит кампанию "Наш голос – Европе", в которой содержится призыв к лидерам стран ЕС утвердить рекомендацию Еврокомиссии и присвоить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Для этого Зурабишвили организовала сбор подписей в президентском Дворце Орбелиани, а также начала проводить встречи в регионах страны. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , джаба самушия, тбилисский государственный университет , грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , джаба самушия, тбилисский государственный университет , грузия - евросоюз, евросоюз
Ректор ТГУ ответил на критику президента Грузии
Акции "Наш дом – Европа", инициированная президентом Грузии, стала поводом для конфликта между главой государства и ректором старейшего вуза страны
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Администрация президента Грузии не направляла официальное письмо в Тбилисский государственный университет для того, чтобы студенты вузы присоединились к акции "Наш дом – Европа" и начали сбор подписей, заявил ректор ТГУ им. Джавахишвили Джаба Самушия в ответ на критику президента.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала ректора ТГУ за то, что он мешает студентам подключиться к кампании "Наш дом – Европа" и не дает им установить столы для сбора подписей непосредственно в самом здании вуза из-за того, что это "политическое мероприятие". По словам Зурабишвили, в сборе этих подписей нет ничего политического.
"Мы даже не получили ни одного официального письма из администрации президента. Кто-то ведь должен был организовать все это. Я хочу сказать, что если это было продолжением инициативы президента, которую она осуществляет во Дворце Орбелиани, то есть же правило, чтобы администрация президента отправила в автономный университет хотя бы один клочок бумаги?" – заявил Самушия.
По словам ректора ТГУ, университет открыт для всех, в том числе для желающих подписать петицию, но существует протокол, который необходимо соблюдать.
"Это исторический шанс для Грузии, но существует вопрос протокола. У университета есть автономия, и если кто-то чего-то хочет, он делает это с помощью листка бумаги и элементарного обращения. Все ведь так: хочу и делаю! В университете есть свой орган управления, есть сенат, есть академический совет, о решениях мы тоже должны спрашивать коллег... Она что-то просила и я не сделал?" – сказал Самушия.
Президент Грузии проводит кампанию "Наш голос – Европе", в которой содержится призыв к лидерам стран ЕС утвердить рекомендацию Еврокомиссии и присвоить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Для этого Зурабишвили организовала сбор подписей в президентском Дворце Орбелиани, а также начала проводить встречи в регионах страны.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.
Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.