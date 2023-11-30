https://sputnik-georgia.ru/20231130/rektor-tgu-otvetil-na-kritiku-prezidenta-gruzii-284621350.html

Ректор ТГУ ответил на критику президента Грузии

Ректор ТГУ ответил на критику президента Грузии

Акции "Наш дом – Европа", инициированная президентом Грузии, стала поводом для конфликта между главой государства и ректором старейшего вуза страны 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T17:27+0400

2023-11-30T17:27+0400

2023-11-30T17:27+0400

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тбилисский государственный университет

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евросоюз

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Администрация президента Грузии не направляла официальное письмо в Тбилисский государственный университет для того, чтобы студенты вузы присоединились к акции "Наш дом – Европа" и начали сбор подписей, заявил ректор ТГУ им. Джавахишвили Джаба Самушия в ответ на критику президента. Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала ректора ТГУ за то, что он мешает студентам подключиться к кампании "Наш дом – Европа" и не дает им установить столы для сбора подписей непосредственно в самом здании вуза из-за того, что это "политическое мероприятие". По словам Зурабишвили, в сборе этих подписей нет ничего политического. По словам ректора ТГУ, университет открыт для всех, в том числе для желающих подписать петицию, но существует протокол, который необходимо соблюдать.Президент Грузии проводит кампанию "Наш голос – Европе", в которой содержится призыв к лидерам стран ЕС утвердить рекомендацию Еврокомиссии и присвоить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Для этого Зурабишвили организовала сбор подписей в президентском Дворце Орбелиани, а также начала проводить встречи в регионах страны. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , джаба самушия, тбилисский государственный университет , грузия - евросоюз, евросоюз