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Шанс есть только у "Нацдвижения" – председатель правящей партии Грузии
Шанс есть только у "Нацдвижения" – председатель правящей партии Грузии
"Нацдвижение" обречено на проигрыш, даже не смотря на то, что пройдет в парламент, заявил лидер правящей партии 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T23:03+0400
2023-11-30T23:03+0400
2023-11-30T23:19+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. "Единое национальное движение" – единственная оппозиционная партия, которая сможет преодолеть барьер при выборах, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. Они будут полностью пропорциональными и в парламент пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов. При этом он заявил, что "Нацдвижение" обречено на проигрыш, даже не смотря на то, что пройдет в парламент. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", "Нацдвижение" занимает вторую строчку и разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. При этом партия, набравшая более половины голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры и утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Шанс есть только у "Нацдвижения" – председатель правящей партии Грузии
23:03 30.11.2023 (обновлено: 23:19 30.11.2023)
"Нацдвижение" обречено на проигрыш, даже не смотря на то, что пройдет в парламент, заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. "Единое национальное движение" – единственная оппозиционная партия, которая сможет преодолеть барьер при выборах, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. Они будут полностью пропорциональными и в парламент пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов.
"При существующих на сегодняшний день условиях, ни партия "Национальное движение", ни "Лело", ни "Для Грузии", ни Саломе Зурабишвили (президент Грузии), ни Ломджария (экс-омбудсмен), ни другие не имеют никаких перспектив на успех. Партия "Национальное движение" – единственная, которая может преодолеть 5-процентный барьер", – сказал Кобахидзе.
При этом он заявил, что "Нацдвижение" обречено на проигрыш, даже не смотря на то, что пройдет в парламент.
По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", "Нацдвижение" занимает вторую строчку и разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы.
При этом партия, набравшая более половины голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры и утвердить представленное им правительство.