https://sputnik-georgia.ru/20231130/shans-est-tolko-u-natsdvizheniya---predsedatel-pravyaschey-partii-gruzii-284627066.html

Шанс есть только у "Нацдвижения" – председатель правящей партии Грузии

Шанс есть только у "Нацдвижения" – председатель правящей партии Грузии

"Нацдвижение" обречено на проигрыш, даже не смотря на то, что пройдет в парламент, заявил лидер правящей партии 30.11.2023, Sputnik Грузия

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политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. "Единое национальное движение" – единственная оппозиционная партия, которая сможет преодолеть барьер при выборах, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. Они будут полностью пропорциональными и в парламент пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов. При этом он заявил, что "Нацдвижение" обречено на проигрыш, даже не смотря на то, что пройдет в парламент. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", "Нацдвижение" занимает вторую строчку и разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. При этом партия, набравшая более половины голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры и утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия