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Товар торговцев-нелегалов в Батуми будут отдавать беднякам

Товар торговцев-нелегалов в Батуми будут отдавать беднякам

Для уличной торговли в Грузии необходимо разрешение властей 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T09:20+0400

2023-11-30T09:20+0400

2023-11-30T09:20+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Товары, конфискованные у торгующих в Батуми (АР Аджария) без разрешения, будут переданы организациям, которые занимаются вопросами нуждающихся, соответствующее постановление приняло городское собрание (сакребуло). На всей территории Грузии ужесточены правила уличной торговли, во всех районах на это требуется специальное разрешение властей. В противном случае товар конфискуют, а сами торговцы платят штраф. Согласно постановлению сакребуло, конфискованное имущество будет безвозмездно передаваться тем юридическим лицам, целью деятельности которых является оказание помощи социально незащищенным, лишенным опеки, живущим в приютах или другим лицам со специальными нуждами. Акт передачи будет оформляться юридически. Передавать конфискованный товар будут Муниципальная инспекция Батуми, Ботанический сад Батуми и Батумский бульвар, которые имеют право контролировать вопрос уличной торговли и пресекать ее без наличия разрешения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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