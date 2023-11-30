https://sputnik-georgia.ru/20231130/vpervye-v-batumi-poyavitsya-genplan-zastroyki-284601194.html

Впервые в Батуми появится генплан застройки

Впервые в Батуми появится генплан застройки

Для восстановления Старого Батуми выделят порядка 75 млн долларов 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T12:35+0400

2023-11-30T12:35+0400

2023-11-30T12:35+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Впервые у главного города-курорта Грузии – Батуми (АР Аджария) – появится генеральный план застройки, который поможет решить проблему аварийных домов, и это произойдет во время пребывания у власти "Грузинской мечты", заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в эфире телекомпании "Имеди". Вопрос аварийных домов стал особенно актуальным после трагедии в Батуми. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября 2021 года. Погибли девять человек, среди которых трое детей. По словам главы правительства, совместно с министерством инфраструктуры Грузии осуществляется проект для восстановления Старого Батуми. По данным на апрель 2023 года, в Батуми более 140 жилых домов имеют статус аварийных. Вопрос памятников культурного наследия регулируется "Законом о культурном наследии", в котором четко указано, что, помимо центрального правительства, охрана культурного наследия входит в компетенцию соответствующих органов Аджарской АР. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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