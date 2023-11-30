https://sputnik-georgia.ru/20231130/zhitelya-tbilisi-zaderzhali-po-obvineniyu-v-ustanovke-proslushki-v-kvartire-byvshey-zheny-284611117.html
Жителя Тбилиси задержали по обвинению в установке прослушки в квартире бывшей жены
Жителя Тбилиси задержали по обвинению в установке прослушки в квартире бывшей жены
В полицию обратилась бывшая супруга задержанного 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T12:57+0400
2023-11-30T12:57+0400
2023-11-30T12:57+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии задержала жителя Тбилиси по обвинению в установке подслушивающих устройств в квартире бывшей жены и слежке, сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, 44-летний задержанный тайно установил в гостиной и спальне квартиры бывшей жены подслушивающие устройства, в которых размещал SIM-карты, и, звоня на них, незаконно отслеживал личные контакты потерпевшей в течение нескольких месяцев. Специальная следственная служба после обращения потерпевшей провела следственные действия с полной защитой ее конфиденциальности. Следствие ведется по статье "Нарушение частной коммуникации". За преступление предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. Расследование по делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Жителя Тбилиси задержали по обвинению в установке прослушки в квартире бывшей жены
В полицию обратилась бывшая супруга задержанного
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии задержала жителя Тбилиси по обвинению в установке подслушивающих устройств в квартире бывшей жены и слежке, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 44-летний задержанный тайно установил в гостиной и спальне квартиры бывшей жены подслушивающие устройства, в которых размещал SIM-карты, и, звоня на них, незаконно отслеживал личные контакты потерпевшей в течение нескольких месяцев.
Специальная следственная служба после обращения потерпевшей провела следственные действия с полной защитой ее конфиденциальности.
Следствие ведется по статье "Нарушение частной коммуникации". За преступление предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.
Расследование по делу продолжается.