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https://sputnik-georgia.ru/20231130/zvezdopady-sozvezdiya-planety-yarkie-nebesnye-sobytiya-dekabrya-2023-284613199.html
Звездопады, созвездия, планеты: яркие небесные события декабря 2023
Звездопады, созвездия, планеты: яркие небесные события декабря 2023
Последний месяц 2023 года богат на небесные события – земляне в декабре увидят звездопады, крупнейшие планеты солнечной системы и зимние созвездия 30.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-30T13:03+0400
2023-11-30T13:09+0400
справки
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В декабре наступит день зимнего солнцестояния – самый короткий день года, который знаменует начало астрономической зимы в Северном полушарии. Когда в декабре 2023 года ожидаются главные небесные события, читайте в Sputnik Грузия. Звездопад Геминиды Звездопад Геминиды – яркое небесное событие, которое земляне увидят в декабре. Ежегодно мощный метеорный поток с радиантом в созвездии Близнецов астрономы-любители наблюдают с 4 по 17 декабря. Максимальной интенсивности метеорный поток достигает 13-14 декабря – на пике активности звездопад Геминиды дарит до 120-150 ярких метеоров в час. Звездопад Геминиды при хорошей погоде виден из любой точки нашей планеты. Звездопад Урсиды Последняя возможность загадать желание на падающую звезду в 2023 году – звездопад Урсиды. Метеорный поток, радиант которого находится в созвездии Малой Медведицы, прольется на нашу планету 17 декабря. Звездопад можно наблюдать до 27 декабря. Интенсивность метеорного потока Урсиды обычно невелика – до 10-15 падающих звезд в час, а пика активности он достигает 21-22 декабря. Увидеть небесное событие смогут только жители Северного полушария. Планеты В декабре астрономы-любители смогут увидеть в небе пять планет – Юпитер, Сатурн, Венеру, Нептун и Уран. Весь декабрь на ночном небе желающие смогут наблюдать планеты Юпитер и Уран в созвездии Овен. Планета Венера будет видна на утреннем небе 1-10 декабря в созвездии Дева, а 11-31 числа – в Весах. В декабре Сатурн перемещается по созвездию Водолей – окольцованная планета будет видна каждый вечер над южным горизонтом. Нептун будет виден на вечернем небе 1-10 декабря в созвездии Водолей, а 11-31 числа – в Рыбах. Созвездия Небо в декабре порадует яркими созвездиями – к полуночи на юго-востоке поднимается группа ярких зимних созвездий Возничий, Близнецы, Телец, Орион, Малый Пес и Большой Пес, а на востоке восходят Гидра и Лев. В южной части неба в полночь сияет созвездие Орион, над ним немного правее – Телец и Возничий, западнее видно созвездие Персей. Под Близнецами видны созвездия Малый Пес и Большой Пес. Этим созвездиям особую прелесть придает Млечный Путь, проходящий через них. Кассиопея и Цефей видны высоко на северо-западе, а на севере низко над горизонтом – Лебедь и Лира. На севере под Ковшом Малой Медведицы извивается Дракон, правее которого раскинулась Большая Медведица. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лиза Офман
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справки
справки

Звездопады, созвездия, планеты: яркие небесные события декабря 2023

13:03 30.11.2023 (обновлено: 13:09 30.11.2023)
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2023
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Последний месяц 2023 года богат на небесные события – земляне в декабре увидят звездопады, крупнейшие планеты солнечной системы и зимние созвездия
В декабре наступит день зимнего солнцестояния – самый короткий день года, который знаменует начало астрономической зимы в Северном полушарии.
Когда в декабре 2023 года ожидаются главные небесные события, читайте в Sputnik Грузия.

Звездопад Геминиды

Звездопад Геминиды – яркое небесное событие, которое земляне увидят в декабре. Ежегодно мощный метеорный поток с радиантом в созвездии Близнецов астрономы-любители наблюдают с 4 по 17 декабря.
Максимальной интенсивности метеорный поток достигает 13-14 декабря – на пике активности звездопад Геминиды дарит до 120-150 ярких метеоров в час. Звездопад Геминиды при хорошей погоде виден из любой точки нашей планеты.

Звездопад Урсиды

Последняя возможность загадать желание на падающую звезду в 2023 году – звездопад Урсиды. Метеорный поток, радиант которого находится в созвездии Малой Медведицы, прольется на нашу планету 17 декабря. Звездопад можно наблюдать до 27 декабря.
Интенсивность метеорного потока Урсиды обычно невелика – до 10-15 падающих звезд в час, а пика активности он достигает 21-22 декабря. Увидеть небесное событие смогут только жители Северного полушария.

Планеты

В декабре астрономы-любители смогут увидеть в небе пять планет – Юпитер, Сатурн, Венеру, Нептун и Уран.
Весь декабрь на ночном небе желающие смогут наблюдать планеты Юпитер и Уран в созвездии Овен.
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2023
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Планета Венера будет видна на утреннем небе 1-10 декабря в созвездии Дева, а 11-31 числа – в Весах.
В декабре Сатурн перемещается по созвездию Водолей – окольцованная планета будет видна каждый вечер над южным горизонтом.
Нептун будет виден на вечернем небе 1-10 декабря в созвездии Водолей, а 11-31 числа – в Рыбах.

Созвездия

Небо в декабре порадует яркими созвездиями – к полуночи на юго-востоке поднимается группа ярких зимних созвездий Возничий, Близнецы, Телец, Орион, Малый Пес и Большой Пес, а на востоке восходят Гидра и Лев.
В южной части неба в полночь сияет созвездие Орион, над ним немного правее – Телец и Возничий, западнее видно созвездие Персей.
Под Близнецами видны созвездия Малый Пес и Большой Пес. Этим созвездиям особую прелесть придает Млечный Путь, проходящий через них.
Кассиопея и Цефей видны высоко на северо-западе, а на севере низко над горизонтом – Лебедь и Лира. На севере под Ковшом Малой Медведицы извивается Дракон, правее которого раскинулась Большая Медведица.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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