https://sputnik-georgia.ru/20231201/284629102.html
Для чего России артиллерийские бригады большой мощности в зоне СВО
Для чего России артиллерийские бригады большой мощности в зоне СВО
В Вооруженных силах России формируются артиллерийские бригады большой мощности для взлома обороны противника на стратегических направлениях, ускорения хода и... 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T09:41+0400
2023-12-01T09:41+0400
2023-12-01T09:41+0400
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С учетом опыта СВО и в соответствии с планом масштабного реформирования Вооруженных сил, объявленного в декабре 2022 года министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в Сухопутных войсках появились новые артиллерийские бригады большой мощности. На вооружении – модернизированные 203-мм самоходные артиллерийские установки "Малка" и тяжелые 240-мм самоходные минометы "Тюльпан", предназначенные для уничтожения позиций и объектов противника на расстоянии до 47 км. Для разведки и корректировки огня в составе бригад созданы подразделения БПЛА. Одна из новых артиллерийских бригад сформирована в составе Запорожского армейского корпуса – в зоне СВО.В планах Минобороны РФ – восемь новых артиллерийских дивизий и бригад, включая пять большой мощности. Численность ВС России планово увеличивается до 1,5 млн человек, из которых 695 тыс. – профессионалы-контрактники. Напомню, до начала спецоперации в составе Сухопутных войск была одна артиллерийская бригада большой мощности (на территории Западного военного округа). Бригада состояла из двух дивизионов 203-мм самоходных пушек 2С7М "Малка" и двух дивизионов 240-мм самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" – по 12 единиц в каждом из четырех дивизионов.Ракетные войска и артиллерия – род Сухопутных войск России, "основное средство огневого и ядерного поражения противника" в ходе боевых действий. Задачи артиллерии: завоевание и удержание огневого превосходства на поле боя, поражение живой силы и боевой техники, дезорганизация систем управления войсками, разрушение долговременных оборонительных сооружений, изоляция вторых эшелонов (резервов) и нарушение работы оперативного и войскового тыла противника.Огневые ориентиры и контурыРост боевых возможностей российской артиллерии продолжается за счет оснащения соединений и частей высокоточным оружием, увеличения дальности стрельбы и могущества применяемых боеприпасов, автоматизации ведения огня, создания разведывательно-огневых контуров, обеспечивающих поражение целей в реальном времени. Формирование артиллерийских бригад большой мощности позволяет быстрее прорывать оборону противника, с меньшими потерями "выносить" подразделения ВСУ с боевых позиций, достигать целей СВО и других общевойсковых операций.Для понимания степени превосходства российской артиллерии, рассмотрим возможности и боеприпасы 203-мм самоходной пушки "Малка" (которая создана в ходе модернизации САУ "Пион", принятой на вооружение в 1976 году). Осколочно-фугасный снаряд ОФ43 весом 110 кг содержит 17,8 кг взрывчатого вещества, дальность стрельбы – до 37,5 км. Активно-реактивный снаряд весом 103 кг содержит 13,8 кг взрывчатого вещества, дальность стрельбы – до 47,5 км. Кроме того, имеются бетонобойные снаряды и спецбоеприпасы с ядерным зарядом. Можно представить, какой ад может устроить противнику одна бригада – несколько десятков 203-мм артустановок скорострельностью 50 выстрелов в час. Пять новых артиллерийских бригад большой мощности способны во взаимодействии с другими родами войск организовать сокрушительный для ВСУ и НАТО огневой вал – от Днепра до польской границы.Унизительный технологический упадок Запада подчеркивается неспособностью быстро (хотя бы за два года) нарастить потенциал военной промышленности. С другой стороны, устойчивость российской экономики и сокрушительный для НАТО десятикратный рост производства ОПК России обещает "гегемонам" лишь поражение в прокси-войне на Украине и дальнейшую деградацию в области высокотехнологичных вооружений.Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 29 ноября прямо предупредил Вашингтон: "Если США рассчитывают одержать победу в очередной гонке вооружений, повторив в какой-то мере опыт президентства Рональда Рейгана (1981-1989), взаимоотношений с Советским Союзом, масштабных политических игр США вокруг Стратегической оборонной инициативы и многого другого, то американцы ошибаются. Мы не поддадимся на провокации, которые очень свойственны американской политике на российском направлении, но мы гарантированно обеспечим свою безопасность". Западе болезненно реагирует на суровые истины новой реальности, однако вернуть "святые 1990-е" не может.Российские войска на украинском ТВД методично сжимают "Авдеевскую петлю", продвигаются к Часову Яру и успешно действуют на Купянском направлении. Российская артиллерия в зоне СВО укрепляет силу российской дипломатии и создает прочную базу для дальнейшего строительства многополярного мира.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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Александр Хроленко
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россия, новости, в мире, сша, украина, вашингтон, сергей шойгу, рональд рейган, нато, минобороны рф, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
россия, новости, в мире, сша, украина, вашингтон, сергей шойгу, рональд рейган, нато, минобороны рф, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
Для чего России артиллерийские бригады большой мощности в зоне СВО
В Вооруженных силах России формируются артиллерийские бригады большой мощности для взлома обороны противника на стратегических направлениях, ускорения хода и безусловного достижения целей спецоперации на украинском ТВД
С учетом опыта СВО и в соответствии с планом масштабного реформирования Вооруженных сил, объявленного в декабре 2022 года министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в Сухопутных войсках появились новые артиллерийские бригады большой мощности. На вооружении – модернизированные 203-мм самоходные артиллерийские установки "Малка" и тяжелые 240-мм самоходные минометы "Тюльпан", предназначенные для уничтожения позиций и объектов противника на расстоянии до 47 км. Для разведки и корректировки огня в составе бригад созданы подразделения БПЛА. Одна из новых артиллерийских бригад сформирована в составе Запорожского армейского корпуса – в зоне СВО.
В планах Минобороны РФ – восемь новых артиллерийских дивизий и бригад, включая пять большой мощности. Численность ВС России планово увеличивается до 1,5 млн человек, из которых 695 тыс. – профессионалы-контрактники. Напомню, до начала спецоперации в составе Сухопутных войск была одна артиллерийская бригада большой мощности (на территории Западного военного округа). Бригада состояла из двух дивизионов 203-мм самоходных пушек 2С7М "Малка" и двух дивизионов 240-мм самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" – по 12 единиц в каждом из четырех дивизионов.
Российская СВО определила доминирующую роль артиллерии на поле боя. Самоходные артустановки и минометы остаются главным, наиболее эффективным средством уничтожения противника. Сегодня "Малки" и "Тюльпаны" активно стирают с лица земли позиции ВСУ в Авдеевке, под Купянском и западнее Артемовска.
Ракетные войска и артиллерия – род Сухопутных войск России, "основное средство огневого и ядерного поражения противника" в ходе боевых действий. Задачи артиллерии: завоевание и удержание огневого превосходства на поле боя, поражение живой силы и боевой техники, дезорганизация систем управления войсками, разрушение долговременных оборонительных сооружений, изоляция вторых эшелонов (резервов) и нарушение работы оперативного и войскового тыла противника.
Огневые ориентиры и контуры
Рост боевых возможностей российской артиллерии продолжается за счет оснащения соединений и частей высокоточным оружием, увеличения дальности стрельбы и могущества применяемых боеприпасов, автоматизации ведения огня, создания разведывательно-огневых контуров, обеспечивающих поражение целей в реальном времени. Формирование артиллерийских бригад большой мощности позволяет быстрее прорывать оборону противника, с меньшими потерями "выносить" подразделения ВСУ с боевых позиций, достигать целей СВО и других общевойсковых операций.
Для понимания степени превосходства российской артиллерии, рассмотрим возможности и боеприпасы 203-мм самоходной пушки "Малка" (которая создана в ходе модернизации САУ "Пион", принятой на вооружение в 1976 году). Осколочно-фугасный снаряд ОФ43 весом 110 кг содержит 17,8 кг взрывчатого вещества, дальность стрельбы – до 37,5 км. Активно-реактивный снаряд весом 103 кг содержит 13,8 кг взрывчатого вещества, дальность стрельбы – до 47,5 км. Кроме того, имеются бетонобойные снаряды и спецбоеприпасы с ядерным зарядом. Можно представить, какой ад может устроить противнику одна бригада – несколько десятков 203-мм артустановок скорострельностью 50 выстрелов в час. Пять новых артиллерийских бригад большой мощности способны во взаимодействии с другими родами войск организовать сокрушительный для ВСУ и НАТО огневой вал – от Днепра до польской границы.
На Западе с тревогой наблюдают за ростом огневого превосходства российских войск на украинском ТВД, прикидывают, на сколько суток боевых действий хватит ресурсов НАТО в случае прямого военного конфликта с Россией. При годовой потребности ВСУ более 2 млн артиллерийских боеприпасов, ВПК США и европейских стран НАТО способен осилить производство лишь около 600 тысяч 155-мм снарядов.
Унизительный технологический упадок Запада подчеркивается неспособностью быстро (хотя бы за два года) нарастить потенциал военной промышленности. С другой стороны, устойчивость российской экономики и сокрушительный для НАТО десятикратный рост производства ОПК России обещает "гегемонам" лишь поражение в прокси-войне на Украине и дальнейшую деградацию в области высокотехнологичных вооружений.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 29 ноября прямо предупредил Вашингтон: "Если США рассчитывают одержать победу в очередной гонке вооружений, повторив в какой-то мере опыт президентства Рональда Рейгана (1981-1989), взаимоотношений с Советским Союзом, масштабных политических игр США вокруг Стратегической оборонной инициативы и многого другого, то американцы ошибаются. Мы не поддадимся на провокации, которые очень свойственны американской политике на российском направлении, но мы гарантированно обеспечим свою безопасность". Западе болезненно реагирует на суровые истины новой реальности, однако вернуть "святые 1990-е" не может.
Российские войска на украинском ТВД методично сжимают "Авдеевскую петлю", продвигаются к Часову Яру и успешно действуют на Купянском направлении. Российская артиллерия в зоне СВО укрепляет силу российской дипломатии и создает прочную базу для дальнейшего строительства многополярного мира.
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Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.