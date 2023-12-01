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Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа

Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа

Последнюю неделю между сторонами конфликта действовало перемирие 01.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Армия обороны Израиля (ЦХАЛ) заявила, что возобновила боевые действия против ХАМАС в секторе Газа, так как ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории.Ранее стороны конфликта при посредничестве Катара договорились о четырехдневном перемирии, начиная с 24 ноября. В его рамках Израиль и Палестина должны были обменяться заложниками и заключенными. Затем 27 ноября стало известно о договоренности по продлению гуманитарного перемирия еще на два дня. Позже 30 ноября Израиль и ХАМАС сообщили о продлении перемирия на один день.В израильской армии заявили, что в настоящее время военные уже наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.Резкая эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября этого года – ХАМАС нанес беспрецедентный ракетный удар по Израилю. В ответ Тель-Авив объявил о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.В конце октября Израиль перешел к наземной фазе своих действий в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, анклав фактически был разделен на южную и северную части. Израиль также заявил о полной блокаде сектора Газа: остановлены поставки воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших в секторе Газе превысило 16 тысяч человек, пострадали более 35 тысяч.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и уже много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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