https://sputnik-georgia.ru/20231201/284640718.html

Россия – разрушитель мечтаний Запада: почему санкции не сработали

Россия – разрушитель мечтаний Запада: почему санкции не сработали

Российская экономика устояла под западными санкциями, и немалую роль в этом сыграли меры Банка России — как принятые заблаговременно, так и после начала... 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T14:18+0400

2023-12-01T14:18+0400

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Вадим Павлов, для SputnikНа этой неделе американское издание Politico внесло председателя Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину в список 28 людей, которые в следующем году "сформируют политическую жизнь Европы". Глава российского Центробанка заняла первое место в категории "разрушители" — в нее издание включило людей, кардинально изменивших отрасль или профессию.Эльвира Набиуллина возглавила рейтинг Politico за вклад в усиление российской экономики и предотвращение последствий беспрецедентных западных санкций. Какую роль в "спасении" российской экономики и в успешном противодействии санкционному давлению сыграл Банк России — Sputnik узнал у экспертов.Встреча с беспрецедентным давлениемВ 2022 году экстренные скоординированные действия правительства и Банка России по купированию последствий санкций дополняли друг друга и в целом действительно "спасли экономику", отметила в разговоре со Sputnik руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.По ее словам, меры по адаптации макроэкономической политики принимаются регулярно в зависимости от ситуации — после начала беспрецедентного санкционного давления на Россию Центральный банк был вынужден перейти к политике высоких значений ключевой ставки для сдерживания проинфляционного влияния наращивания госрасходов, высоких темпов роста кредитования и дефицитного рынка труда."Резкое повышение ключевой ставки в сочетании с некоторым улучшением внешних экспортных условий и временным введением элементов валютного контроля для крупнейших экспортеров позволило укрепить курс рубля, что при прочих равных условиях должно ослабить инфляционное давление", — заявила Ольга Беленькая.На днях ЦБ РФ объявил о возобновлении механизма операций на внутреннем валютном рынке с января 2024 года, напомнила она."В итоге Банк России будет "стерилизовать" влияние ожидаемых до конца года расходов из Фонда национального благосостояния (российский государственный резервный фонд. — Sputnik) на финансирование бюджетного дефицита на рублевую денежную массу, ослабляя их инфляционное давление. А фактор отложенных покупок валюты может выразиться в будущем году вместо ожидаемых чистых покупок валюты со стороны регулятора продолжением ее чистых продаж, что может оказать поддержку курсу рубля даже в том случае, если временный порядок репатриации и обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортеров будет отменен в апреле 2024 года", – рассказала эксперт."Обоснованным и своевременным шагом Банка России после введения антироссийских санкций в 2022 году в условиях высокой рыночной волатильности, оттока средств с депозитов и вкладов было предоставление послабления крупнейшим банковским структурам в части соблюдения норматива краткосрочной ликвидности. Манипулирование ключевой ставкой, введение валютных ограничений также были адекватны моменту и эффективны по результату", — поделилась мнением доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.Как в разговоре со Sputnik отметил научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский, предоставление Центробанком дополнительной ликвидности и кредитов банкам и предприятиям с целью смягчения негативных последствий санкций способствовало поддержанию стабильности финансовой системы страны и снижению рисков для реального сектора экономики.Из главных мер, которые были направлены на борьбу с инфляционным давлением, начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ", кандидат экономический наук Олег Абелев выделил ужесточение денежно-кредитной политики.В целом же, по словам эксперта Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Игоря Сафонова, количество успешных мер, направленных на борьбу с беспрецедентным санкционным давлением и защиту финансового рынка, исчисляется в тысячах."Если же в целом охарактеризовать основные достижения Банка России в этот непростой для российской экономики период, то, во-первых, это сохранение стабильности финансовой системы. Она продолжила работать практически бесперебойно, выступая в качестве важного посредника и проводника мер поддержки между государством и бизнесом. Зачастую это воспринимается как данность, однако в экономике, обложенной санкциями больше, чем кто-либо в истории, не случилось ни крупных банкротств финансовых институтов, ни остановки кредитования, ни перебоев в проведении платежей внутри страны — в том числе с использованием современных технологий, чему способствовало оперативное принятие Банком России как необходимых послаблений, так и ограничений, а также их быстрая модификация во взаимодействии с рынком", — рассказал Игорь Сафонов.Во-вторых же, отметил эксперт, это сохранение макроэкономической устойчивости."Вопреки многочисленным призывам Банк России не стал отклоняться от целей своего мандата в угоду краткосрочной экономической и политической конъюнктуре и продолжил борьбу за сохранение реальных доходов граждан и создание условий для стабильного роста российской экономики в долгосрочном периоде за счет снижения инфляции до целевых уровней", — заявил Игорь Сафонов.По его словам, лучшим ответом на вопрос о том, насколько ЦБ РФ справляется с задачей минимизации санкционных рисков в международных расчетах, является динамично развивающееся состояние внешней торговли России с другими странами. "Тут и фактически не функционирующий потолок цен на российские нефть и газ, и доступность импортных товаров для отечественного потребителя…" — заявил эксперт.Игра на опережениеКак отметили опрошенные Sputnik эксперты, Центральный банк РФ заранее предпринял ряд мер, которые также поспособствовали смягчению санкционного удара, последовавшего с февраля 2022 года.Елена Воронкова в первую очередь также подчеркивает своевременные изменения в валютной политике, связанной с накоплением международных резервов и изменением их валютной структуры."С учетом растущих геополитических рисков Банк России заранее активизировал процесс дедолларизации. Доля доллара в международных резервах Банка России сократилась с марта 2017 до июня 2021 года почти втрое — с 45,3 процента до 16,4 процента. Увеличились вложения в альтернативные валюты и в золото. Например, доля юаня в международных резервах России за тот же период выросла с 0,1 процента до 16,4 процента, а доля золота с 2010 по 2022 годы выросла более, чем в четыре раза — с 5,1 процента до 21,5 процента. Причем большая часть золота приобреталась мегарегулятором при благоприятной ценовой динамике", — рассказала эксперт."Задолго до февраля 2022 года Центробанк РФ активно начал сокращать долю доллара США в своих валютных резервах и увеличивал долю евро и юаня. Это помогло снизить зависимость от доллара и сократить риски, связанные с ограничениями и санкциями, связанными с этой валютой. Центробанк РФ продолжал увеличивать долю золота в резервных активах. Это способствовало достаточности резервов и способствует укреплению национальной валюты", — согласился Александр Ильинский.По словам Елены Воронковой, Банком России также был обеспечен высокий уровень достаточности международных резервов — на начало 2022-го коэффициент их величины, достаточной для финансирования 20 процентов обязательств, включаемых в широкую денежную массу (во сколько раз резервы превышают указанный уровень обязательств), равнялся 225,5, а коэффициент их величины, достаточной для финансирования трехмесячного импорта товаров и услуг (во сколько раз резервы превышают объемы трехмесячного импорта страны), составлял 95. То есть резервы в разы превышали значения обоих показателей достаточности."Все это позволило мегарегулятору в условиях резкого ужесточения санкций против России, даже при заморозке части зарубежных российских активов справиться с волатильностью валютного рынка. Также определенно позитивно следует расценивать и создание Банком России Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая смогла заменить систему SWIFT и обеспечила бесперебойность расчетов на внутреннем рынке", — отметила Елена Воронкова. Помимо этого, отметил Александр Ильинский, ЦБ РФ поддерживал диалог и взаимодействие с другими центральными банками и финансовыми организациями, находящимися под санкционным давлением коллективного Запада, чтобы обменяться опытом и совместно обеспечивать стабильность мировой финансовой системы."Эти меры, принятые заранее, помогли смягчить санкционный удар, который последовал после февраля 2022 года. Они позволили Центробанку РФ сохранить стабильность финансовой системы и национальной валюты, а также уменьшить риски, связанные с санкциями и ограничениями", — поделился мнением эксперт.Дальнейшие перспективы"В целом к середине года ВВП практически восстановился к уровню конца 2021 года. При этом внутренний спрос оказался перегрет, а производственные ресурсы полностью загружены, то есть в ответ на дальнейший рост спроса нет возможности адекватно увеличить объем выпуска товаров и услуг, ориентированных на рыночное потребление. Баланс экспорта (особенно в его валютной части), импорта и оттока капитала складывался не в пользу рубля. Все это вылилось в ускорение инфляции, для сдерживания которого Банк России перешел к жесткой денежно-кредитной политике, повысив с июля по октябрь ключевую ставку в два раза", — рассказала Ольга Беленькая.По оценке эксперта, на конец года инфляция составит более семи процентов, а в будущем году должна пройти пик и перейти к замедлению.Елена Воронкова предполагает, что существенных изменений курса рубля и инфляции в краткосрочной перспективе не произойдет."С учетом последнего пресс-релиза ЦБ о проведении операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила мы ожидаем укрепления рубля с текущих уровней в 2024 году за счет того, что Банк России будет продавать валюту на рынке. Инфляция в России ускорится до 7,6 процента по итогам года и в дальнейшем возрастет до 8,1 процента к концу первого квартала 2024 года, однако затем начнет снижаться и опустится к концу 2024-го до 4,2 процента годовых", — поделился прогнозом Игорь Сафонов."Сегодня ЦБ РФ делает значительные успехи в минимизации санкционных рисков в международных расчетах. Российские банки и компании все чаще выполняют платежи в российских рублях, а не в иностранных валютах. Активно продвигается развитие национальной платежной инфраструктуры — такой, как МИР и БЭСТ, которые предоставляют альтернативные механизмы расчетов, независимые от международных систем. Это помогает предприятиям и банкам избегать санкционных ограничений и обеспечивает стабильность внутренних платежных систем", — рассказал Александр Ильинский."Доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла в 2022 году почти втрое. Как и до 2022 года, рубль используется сейчас главным образом на евразийском пространстве. В 2022 году во взаимных расчетах за экспорт и импорт товаров и услуг доля платежей в российских рублях составила 75 процентов, увеличившись за год на 3,5 процентного пункта. Но география "хождения" рубля значительно расширилась за период 2022-2023 годов. Существенно увеличилась доля рубля в торговле с Китаем — в текущем году этот показатель достиг 20 процентов. Доля российского рубля в турецком импорте по итогам 2022 года выросла более, чем в два с половиной раза. В расчетах России с Индией рубль составляет сейчас примерно пятую часть. За рубли осуществляется торговля со странами Африки. Интернационализация рубля не только расширяет возможности российских участников ВЭД в условиях санкций, но и снижает валютные риски их операционной деятельности", — отметила Елена Воронкова.Однако, по словам Александра Ильинского, санкционные риски по-прежнему существуют и представляют вызов для ЦБ РФ и российской экономики."Способность ЦБ РФ эффективно минимизировать эти риски зависит от диалога со странами-партнерами. Банк России активно поддерживает диалог и взаимодействие с другими центральными банками и финансовыми организациями, чтобы обменяться опытом и совместно разрабатывать меры для снижения санкционных рисков. В целом можно сказать, что ЦБ РФ добивается относительно хороших результатов в минимизации санкционных рисков в международных расчетах. Однако в связи с постоянными изменениями в мировой политике и финансовом ландшафте важно продолжать развивать доверительный диалог со странами-партнерами и разрабатывать новые меры в ответ на возникающие вызовы", — резюмировал эксперт.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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