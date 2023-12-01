https://sputnik-georgia.ru/20231201/284653070.html

У нас деньги есть, а вы держитесь

У нас деньги есть, а вы держитесь

Министры финансов 27 стран Евросоюза ведут активные консультации по вопросу о том, как обуздать вздувающийся вал внешних заимствований и не дать ЕС стать... 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T21:33+0400

2023-12-01T21:33+0400

2023-12-01T21:33+0400

в мире

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берлин

financial times

обострение ситуации вокруг украины

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Есть ментально-социальные парадигмы, которые живут в массовом сознании, и вытравить их оттуда не могут ни централизованная пропаганда, ни факты, ни реальность за окном уехавших за границу родственников. Ключевой постулат прост и незатейлив: Россия всегда бедная, а западный мир просто лопается от денег, пишет колумнист РИА Новости. Обратимся к цифрам, ибо с ними спорить довольно сложно. Европейские СМИ пишут, что внутри ЕС идут глобальные процессы финансового переосмысления. Специалисты, живущие по карте чуть левее Смоленска, пришли к историческому выводу, что Брюссель должен уже в следующем году отказаться от любых энергетических субсидий на наднациональном уровне. Кто не понял: финансовая пехота шлет наверх тревожные депеши о том, что в 2024-м Брюссель просто обязан свернуть программу выделения денег для якорных представителей промышленности, когда бюджетные деньги направлялись на погашение разницы цен на энергоресурсы, в первую очередь электричество. Финансовые аналитики настоятельно рекомендуют Европейскому союзу уже в ноябре 2024 года перейти к жесткой практике, подразумевающей, что бюджетный дефицит союза не должен превышать трех процентов от ВВП. Также вводится четкое ограничение объемов государственного долга. Внешние обязательства не должны быть больше 60 процентов валового внутреннего продукта. Это вовсе не шутка. Только за прошлую неделю о закрытии своих фабрик в Германии заявили производители автомобильных шин Michelin и Goodyear, всего два концерна останавливают четыре комбината, откуда будут уволены порядка четырех тысяч человек. Грустный дуэт очень быстро превратился в трио, так как в него вписался голос автоконцерна Volkswagen. Немецкие автопромышленники обратились к правительству с просьбой разрешить энергетический кризис, так как продукция флагманского VW более неконкурентна — в первую очередь по сравнению с китайскими производителями. Владельцы "народного автомобиля" просят правительство ввести предельно высокие заградительные пошлины на импорт автомобилей и заложить в бюджет деньги на компенсацию расходов из-за взлетевших цен на энергоносители. Как мы уже знаем, аналитические агентства советуют команде Олафа Шольца ровно противоположное, а иначе придется вытаскивать из чулана памяти подзабытое слово "капут". Здесь нет ни слова манипуляции. На днях Олаф Шольц выступал в бундестаге с программной речью, где, помимо прочего, утверждалось, что текущий бюджетный кризис не затронет ни рядовых граждан, ни промышленность. Ответом ему был громогласный хохот депутатов, который дополнила статья Financial Times под названием "Карточный домик", где говорится, что проводимая Берлином политика создала бюджетную дыру диаметром 60 миллиардов евро. Буквально за неделю до этого на страницах Reuters вышла мрачная статья, где приводятся данные, что ВВП еврозоны за период с июля по сентябрь сократился до 0,1 процента. Сама же монетарная политика Старого Света описывается как лежащая на спине и заранее отставившая любые надежды на положительный откат в 2024 году. Тут крайне уместно было бы выпустить на сцену Дмитрия Анатольевича Медведева с его крылатой (и изрядно перевранной) фразой про "денег нет, но вы держитесь". Дело в том, что в нашей стране, обложенной беспрецедентными санкциями, идут невиданные доселе процессы. По оценкам западных аналитиков, доля нефтегазовых доходов в структуре российского бюджета стала наименьшей за последние 16 лет. Произошло это по причине стократно упомянутых санкций, которые поставили российский экспорт углеводородов в весьма проблемное положение. К вящей тоске всех недругов, пока сектор энергоресурсов бился лбом о внезапно возникшие стены, вся прочая российская экономика энергично устремилась вверх. Россия, которая фактически в одиночку противостоит на украинском фронте коллективному Западу, текущий год закончит с дефицитом бюджета всего в один процент. Притом что наш родной Минфин с присущим ему пессимизмом прогнозировал провал в два процента, а западные околофинансовые специалисты весь год кричали, что Россию ждет неминуемое банкротство. В дополнение подоспели и цифры внутреннего промышленного производства. По итогам октября российская индустрия показала рост производства на 4,9 процента по сравнению с сентябрем, а если сравнивать с октябрем 2022-го, то рост составил 5,3 процента. И еще мы просто обязаны упомянуть отечественный Центробанк, который благодаря различным информационным шарлатанам принято считать то ли филиалом масонской ложи, то ли бэк-офисом ФРС США. Издание Politico опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей планеты, и туда с титулом "разрушитель № 1" вошла Эльвира Набиуллина. Она удостоилась такого определения за то, что смогла разрушить все мечты и потуги Запада по обрушению рубля и российской экономики. Politico пишет, что даже на фоне ослабления рубля и инфляции ЦБ России стал драйвером развития собственных платежных систем, были закрыты сотни нестабильных банков и созданы (цитата) "огромные финансовые резервы". Это дико контрастирует с тем, что нам ежедневно вливают в головы внутренние паникеры и их заграничные спонсоры. В этой связи вспомнился милый советский анекдот. Встречаются два старых еврея, и один спрашивает у друга, какие газеты он любит читать. Тот отвечает, что, конечно же, зарубежные, потому что наши пишут, что у нас нет керосина, а зарубежные — что мы управляем миром. Согласитесь, чрезвычайно актуально.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

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в мире, аналитика, политика, колумнисты, брюссель, германия, берлин, financial times, обострение ситуации вокруг украины