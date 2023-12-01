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Ботанический сад приглашает гостей на Новогодний фестиваль шоколада
Ботанический сад приглашает гостей на Новогодний фестиваль шоколада
Фестиваль шоколада пройдет в Национальном ботаническом саду уже в пятый раз 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T23:36+0400
2023-12-01T23:36+0400
2023-12-01T23:36+0400
новости
грузия
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тбилисский ботанический сад
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Новогодний фестиваль шоколада пройдет в столичном Ботаническом саду 2 и 3 декабря, где будут представлены до 30 компаний, изготавливающих лакомство, говорится в сообщении организаторов. На мероприятии будут представлены разнообразные шоколадные изделия ручной работы, произведенные в Грузии, новогодние украшения ручной работы и тематические украшения. Фестиваль откроется концертом "Басти-Бубу" и шоу барабанщиков, одетых в формы Щелкунчика. Гостей мероприятия встретит Санта-Клаус, также организаторы проведут множество розыгрышей в течение дня. В оба дня фестиваля посетители увидят спектакль "Уличного театра". Грузия установила дополнительные требования к шоколаду >>Гостям удастся посетить мастер-класс кондитера Важи Цулукидзе по приготовлению шоколадной чурчхелы. Также пройдет мастер-класс по изготовлению новогодних венков. Мероприятие музыкально оформил бенд, а для детей пройдут эколого-просветительские мероприятия ботанического сада. Фестиваль шоколада пройдет в Национальном ботаническом саду уже в пятый раз. Фестиваль продлится с 12:00 до 19:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, общество, тбилисский ботанический сад
новости, грузия, общество, тбилисский ботанический сад
Ботанический сад приглашает гостей на Новогодний фестиваль шоколада
Фестиваль шоколада пройдет в Национальном ботаническом саду уже в пятый раз
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Новогодний фестиваль шоколада пройдет в столичном Ботаническом саду 2 и 3 декабря, где будут представлены до 30 компаний, изготавливающих лакомство, говорится в сообщении организаторов.
На мероприятии будут представлены разнообразные шоколадные изделия ручной работы, произведенные в Грузии, новогодние украшения ручной работы и тематические украшения.
Фестиваль откроется концертом "Басти-Бубу" и шоу барабанщиков, одетых в формы Щелкунчика. Гостей мероприятия встретит Санта-Клаус, также организаторы проведут множество розыгрышей в течение дня. В оба дня фестиваля посетители увидят спектакль "Уличного театра".
Гостям удастся посетить мастер-класс кондитера Важи Цулукидзе по приготовлению шоколадной чурчхелы. Также пройдет мастер-класс по изготовлению новогодних венков.
Мероприятие музыкально оформил бенд, а для детей пройдут эколого-просветительские мероприятия ботанического сада.
Фестиваль шоколада пройдет в Национальном ботаническом саду уже в пятый раз. Фестиваль продлится с 12:00 до 19:00.