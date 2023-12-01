https://sputnik-georgia.ru/20231201/dvizhenie-na-doroge-tbilisi-senaki-leselidze-vremenno-budet-ogranicheno-284655905.html

Движение на дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе временно будет ограничено

Движение на дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе временно будет ограничено

Из-за ремонтных работ движение автотранспорта, следующего с запада на восток, будет ограничено 3 декабря 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T22:47+0400

2023-12-01T22:47+0400

2023-12-01T23:04+0400

грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/14/278765600_0:94:900:600_1920x0_80_0_0_1f6fcc78d5b1a95f437c0caad75fc0b1.jpg

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет временно ограничено из-за ремонтных работ, сообщил Департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничения коснутся 254-259 км участка данной дороги. Из-за ремонтных работ движение автотранспорта, следующего с запада на восток, будет ограничено 3 декабря с 09:00 до 21:00 5 декабря. В течение этого времени автотранспорт с запада на восток будет передвигаться через 43 км участка (транспортный узел Ахалсопели) дороги внутригосударственного значения Нахширгеле-Кутаиси-Самтредиа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог