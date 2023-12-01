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Движение на дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе временно будет ограничено
Движение на дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе временно будет ограничено
Из-за ремонтных работ движение автотранспорта, следующего с запада на восток, будет ограничено 3 декабря 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T22:47+0400
2023-12-01T22:47+0400
2023-12-01T23:04+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет временно ограничено из-за ремонтных работ, сообщил Департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничения коснутся 254-259 км участка данной дороги. Из-за ремонтных работ движение автотранспорта, следующего с запада на восток, будет ограничено 3 декабря с 09:00 до 21:00 5 декабря. В течение этого времени автотранспорт с запада на восток будет передвигаться через 43 км участка (транспортный узел Ахалсопели) дороги внутригосударственного значения Нахширгеле-Кутаиси-Самтредиа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
Движение на дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе временно будет ограничено
22:47 01.12.2023 (обновлено: 23:04 01.12.2023)
Из-за ремонтных работ движение автотранспорта, следующего с запада на восток, будет ограничено 3 декабря
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет временно ограничено из-за ремонтных работ, сообщил Департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничения коснутся 254-259 км участка данной дороги. Из-за ремонтных работ движение автотранспорта, следующего с запада на восток, будет ограничено 3 декабря с 09:00 до 21:00 5 декабря.
В течение этого времени автотранспорт с запада на восток будет передвигаться через 43 км участка (транспортный узел Ахалсопели) дороги внутригосударственного значения Нахширгеле-Кутаиси-Самтредиа.