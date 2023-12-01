https://sputnik-georgia.ru/20231201/kurs-lari-dollar-284629000.html

Курс лари на пятницу – 2,7086 GEL/$

Курс лари на пятницу – 2,7086 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0043 лари по отношению к доллару 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T09:20+0400

2023-12-01T09:20+0400

2023-12-01T09:20+0400

экономика

грузия

лари

национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 декабря в размере 2,7086 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0043 лари по отношению к доллару.

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экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии