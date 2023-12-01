https://sputnik-georgia.ru/20231201/kurs-lari-dollar-284629000.html
Курс лари на пятницу – 2,7086 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,7086 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0043 лари по отношению к доллару 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T09:20+0400
2023-12-01T09:20+0400
2023-12-01T09:20+0400
экономика
грузия
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 декабря в размере 2,7086 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0043 лари по отношению к доллару.
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экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на пятницу – 2,7086 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0043 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 декабря в размере 2,7086 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0043 лари по отношению к доллару.