https://sputnik-georgia.ru/20231201/miru-grozit-novaya-pandemiya-voz-prokommentirovala-vspyshki-pnevmonii-v-kitae-284651205.html

Миру грозит новая пандемия? ВОЗ прокомментировала вспышки пневмонии в Китае

Миру грозит новая пандемия? ВОЗ прокомментировала вспышки пневмонии в Китае

Всемирная организация здравоохранения следит за ситуацией с пневмонией в Китае 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T20:01+0400

2023-12-01T20:01+0400

2023-12-01T20:01+0400

в мире

роспотребнадзор

новости

китай

общество

пекин

всемирная организация здравоохранения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/10/249222092_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_29b927c1ce25cd6efd74ade8bf7f9433.jpg

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не рассматривает вспышки микоплазменной пневмонии в Китае как предпосылку для новой пандемии, заявил представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщил о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая.Харрис добавила, что неясно, обладают ли те, кто заболевает, "иммунологической наивностью", из-за того, что они не подвергались воздействию циркулирующих вирусов и бактерий, потому что мир пережил период изоляции друг от друга.Ранее в пятницу генеральная дирекция здравоохранения Франции уведомила медучреждения о "необычном всплеске" заболеваемости микоплазменной пневмонией в стране на фоне сообщений о распространении пневмонии в КНР.Пресс-служба Роспотребнадзора ранее заявила, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом, уточнили в пресс-службе. Основной причиной пневмонии является микоплазма, рост заболеваемости которой наблюдался и ранее, пояснили в ведомстве. Заболеваемость ей имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые 3-7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

пекин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, роспотребнадзор, новости, китай, общество, пекин, всемирная организация здравоохранения