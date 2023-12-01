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На стадионе в Тбилиси погас свет во время международного матча по футболу
На стадионе в Тбилиси погас свет во время международного матча по футболу
Причины отключения электроэнергии пока не называются 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T18:04+0400
2023-12-01T18:04+0400
2023-12-01T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Во время футбольного матча женской Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Люксембурга погасли осветительные мачты на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.Инцидент произошел за несколько минут до конца первого тайма. К этому времени сборная Грузии уже проигрывала со счетом 0:2.Причины отключения электроэнергии пока не называются. Поле погрузилось в темноту на уже более чем 20 минут.Согласно полученной информации, матч возобновится после устранения неполадок и включения осветительных мачт.Это не первый инцидент с аварией электроснабжения на стадионах Тбилиси. Так, в октябре 2002 года из-за отключения электроосвещения на стадионе им. Месхи был прерван матч сборных Грузии и России в рамках отборочного цикла на Евро-2004.Кроме того, в марте 2021 года погас свет уже на другом тбилисском стадионе, "Динамо-арене", во время тренировки сборной Испании к отборочному матчу на ЧМ 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, происшествия, грузия, стадион
На стадионе в Тбилиси погас свет во время международного матча по футболу
18:04 01.12.2023 (обновлено: 18:28 01.12.2023)
Причины отключения электроэнергии пока не называются
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Во время футбольного матча женской Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Люксембурга погасли осветительные мачты на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.
Инцидент произошел за несколько минут до конца первого тайма. К этому времени сборная Грузии уже проигрывала со счетом 0:2.
Причины отключения электроэнергии пока не называются. Поле погрузилось в темноту на уже более чем 20 минут.
Согласно полученной информации, матч возобновится после устранения неполадок и включения осветительных мачт.
Это не первый инцидент с аварией электроснабжения на стадионах Тбилиси. Так, в октябре 2002 года из-за отключения электроосвещения на стадионе им. Месхи был прерван матч сборных Грузии и России в рамках отборочного цикла на Евро-2004.
Кроме того, в марте 2021 года погас свет уже на другом тбилисском стадионе, "Динамо-арене", во время тренировки сборной Испании к отборочному матчу на ЧМ 2022 года.