https://sputnik-georgia.ru/20231201/na-stadione-v-tbilisi-pogas-svet-vo-vremya-mezhdunarodnogo-matcha-po-futbolu-284650924.html

На стадионе в Тбилиси погас свет во время международного матча по футболу

На стадионе в Тбилиси погас свет во время международного матча по футболу

Причины отключения электроэнергии пока не называются 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T18:04+0400

2023-12-01T18:04+0400

2023-12-01T18:28+0400

спорт

новости

происшествия

грузия

стадион

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/06/278318128_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4f1ce66e458972deb6a159680d4a81fc.jpg

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Во время футбольного матча женской Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Люксембурга погасли осветительные мачты на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.Инцидент произошел за несколько минут до конца первого тайма. К этому времени сборная Грузии уже проигрывала со счетом 0:2.Причины отключения электроэнергии пока не называются. Поле погрузилось в темноту на уже более чем 20 минут.Согласно полученной информации, матч возобновится после устранения неполадок и включения осветительных мачт.Это не первый инцидент с аварией электроснабжения на стадионах Тбилиси. Так, в октябре 2002 года из-за отключения электроосвещения на стадионе им. Месхи был прерван матч сборных Грузии и России в рамках отборочного цикла на Евро-2004.Кроме того, в марте 2021 года погас свет уже на другом тбилисском стадионе, "Динамо-арене", во время тренировки сборной Испании к отборочному матчу на ЧМ 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, происшествия, грузия, стадион