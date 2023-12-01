https://sputnik-georgia.ru/20231201/narodnye-primety-na-avdeev-den-2023-chto-nelzya-delat-2-dekabrya-284643075.html

Народные приметы на Авдеев день 2023: что нельзя делать 2 декабря?

Народные приметы на Авдеев день 2023: что нельзя делать 2 декабря?

Православная церковь 2 декабря поминает святого Авдия – одного из 12 малых библейских пророков, Книга пророчеств которого содержит предсказания о Новозаветной... 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T15:05+0400

2023-12-01T15:05+0400

2023-12-01T15:05+0400

справки

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Праздник в народе называют Авдеев день, или день Авдия Радетеля, так как считали пророка защитником семейного благополучия и домашнего хозяйства. Что нельзя делать в Авдеев день и о народных приметах 2 декабря, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Авдеев день ссориться и ругаться с близкими – конфликт затянется надолго. Нельзя 2 декабря выбрасывать остатки еды – это плохая примета, можно лишиться благосостояния и удачи. В Авдеев день нельзя ходить в гости и даже просто выходить на улицу, чтобы избежать встреч с недоброжелателями – по приметам можно притянуть в жизнь большие неприятности. Нельзя 2 декабря также отправляться в дальнюю дорогу – это плохая примета, так как велика вероятность несчастных случаев. По народным приметам нельзя в Авдеев день держать двери открытыми и даже открывать форточки – в дом могут пробраться злые силы. Народные приметы Ожидается оттепель, если в Авдеев день облачно, а если 2 декабря стоит безоблачная погода – это примета, что предстоят суровые морозы. По народным приметам зима будет теплой, а лето дождливым, если в Авдеев день выпал снег. Розовый закат 2 декабря обещает в ближайшие дни снегопад, а если в Авдеев день бодается рогатый скот – это верная примета, что предстоит метель. Снег пойдет, если в Авдеев день животные из загона не выходят, а если 2 декабря морозно – это примета, что лето будет жарким. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки