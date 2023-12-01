https://sputnik-georgia.ru/20231201/natsbank-gruzii-nachnet-prodovat-zolotye-sertifikaty-i-slitki-284643786.html

Нацбанк Грузии начнет продавать золотые сертификаты и слитки

Нацбанк Грузии начнет продавать золотые сертификаты и слитки

Стоимость будет меняться/определяться в соответствии с изменением международной цены на золото 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T14:38+0400

2023-12-01T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии выпустит электронные золотые сертификаты и золотые слитки номиналом 20 грамм и 1 килограмм, которые появятся в продаже с 4 декабря 2023 года, говорится в сообщении регулятора. Соответствующее решение принял Совет Национального банка в целях диверсификации инвестиционного рынка и активов Нацбанка, отмечая, что это один из самых признанных инвестиционных инструментов в мире. Золотой сертификат – это беспроцентная ценная бумага, обеспеченная золотом, существующая в электронной форме. Он обеспечен золотыми слитками того же веса, что и номинал сертификата, который хранится в хранилище Национального банка. Слитки высшей пробы полностью соответствуют международным стандартам. По информации регулятора, владелец сертификата имеет ряд преимуществ: он может продать сертификат на вторичном рынке, а также обналичить его и получить золотой слиток из хранилища Нацбанка. Потребители смогут приобрести золотые сертификаты в коммерческих банках. Международные резервы Нацбанка Грузии продолжают снижаться – новая статистика>>Цена золотого сертификата будет меняться/определяться в соответствии с изменением международной цены на золото. Приобрести 20-граммовый золотой слиток можно будет в интернет-магазине Национального банка. На сайте потребитель получит подробную информацию о слитках и стоимости, которая будет определяться ежедневно на основе цены, зафиксированной на сайте Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), и согласно официальному обменному курсу лари по отношению к доллару. Приобрести золотой слиток номиналом 1 кг можно будет в кассовом центре Национального банка (понедельник-пятница 10:00-13:00; 14:00-17:00). Нацбанк выпустит золотые слитки высокой пробы (AU 999,9), произведенные Королевским монетным двором Великобритании. Королевский монетный двор — ведущий монетный двор мира с многолетней историей, который ежегодно производит продукцию для 60 стран мира. В последнее время на фоне роста инфляции и увеличения геополитических рисков во многих странах мира спрос на золото значительно увеличился. Инвестиции в золото – один из лучших инвестиционных инструментов, отличающийся высокой ликвидностью и постоянным спросом. Золото также является хорошим способом диверсификации сбережений, поскольку спрос на него возрастает, когда другие виды инвестиций становятся более рискованными. По информации регулятора, в этом году спрос на золото на международных рынках увеличился. Аналитики прогнозируют, что цена унции золота останется на уровне 2 тысяч долларов в 2024 году и вырастет до 2,5 тысяч долларов к 2025 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии