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Поддельный паспорт Грузии обнаружили во время задержания опасного преступника в Греции
Поддельный паспорт Грузии обнаружили во время задержания опасного преступника в Греции
Задержанного депортируют из Греции в Албанию, где он совершил большинство преступлений 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T12:20+0400
2023-12-01T12:20+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Полиция Греции при задержании разыскиваемого по меньшей мере за совершение семи убийств и другие тяжкие преступления Лаэртеса Хаджиу обнаружила у него поддельные грузинские документы, в том числе удостоверение личности, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на Top Channel.По данным СМИ, большинство преступлений задержанный и его группировка совершили в Албании, куда он и будет депортирован. О том, что грузинские документы поддельные, было установлено в результате проверки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, албания, греция
происшествия, новости, грузия, албания, греция
Поддельный паспорт Грузии обнаружили во время задержания опасного преступника в Греции
12:20 01.12.2023 (обновлено: 13:06 01.12.2023)
Задержанного депортируют из Греции в Албанию, где он совершил большинство преступлений
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Полиция Греции при задержании разыскиваемого по меньшей мере за совершение семи убийств и другие тяжкие преступления Лаэртеса Хаджиу обнаружила у него поддельные грузинские документы, в том числе удостоверение личности, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на Top Channel.
По данным СМИ, большинство преступлений задержанный и его группировка совершили в Албании, куда он и будет депортирован.
О том, что грузинские документы поддельные, было установлено в результате проверки.