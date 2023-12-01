https://sputnik-georgia.ru/20231201/poddelnyy-pasport-gruzii-obnaruzhili-vo-vremya-zaderzhaniya-opasnogo-prestupnika-v-gretsii-284638533.html

Поддельный паспорт Грузии обнаружили во время задержания опасного преступника в Греции

Поддельный паспорт Грузии обнаружили во время задержания опасного преступника в Греции

Задержанного депортируют из Греции в Албанию, где он совершил большинство преступлений 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Полиция Греции при задержании разыскиваемого по меньшей мере за совершение семи убийств и другие тяжкие преступления Лаэртеса Хаджиу обнаружила у него поддельные грузинские документы, в том числе удостоверение личности, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на Top Channel.По данным СМИ, большинство преступлений задержанный и его группировка совершили в Албании, куда он и будет депортирован. О том, что грузинские документы поддельные, было установлено в результате проверки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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