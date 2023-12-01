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Премьер Грузии поделится с участниками саммита ООН по климату в ОАЭ своим видением
Премьер Грузии поделится с участниками саммита ООН по климату в ОАЭ своим видением
На конференции, в которой участвуют 70 тысяч делегатов из разных стран, запланировано выступление премьера Грузии 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T13:56+0400
2023-12-01T13:56+0400
2023-12-01T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили намерен поделится с участниками конференции ООН по изменению климата видением страны касательно решения этой глобальной проблемы. Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) стартовала в Дубае 30 ноября. В ней принимают участие 70 тысяч делегатов из разных стран, включая Грузию. Саммит проходит с 30 ноября по 12 декабря. На Dubai Expo, где проходит конференция, премьер-министра Грузии и лидеров стран-участниц саммита встретили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Лидеров саммита приветствовали президент ОАЭ, генсек ООН и король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карл III. Как ранее сообщалось, запланировано выступление главы грузинского правительства на конференции. Кроме того, Гарибашвили примет участие в мероприятиях, посвященных главному национальному празднику страны – Дню образования ОАЭ, который отмечается 2 декабря. Основной задачей участников климатического саммита будет анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Документ был принят 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Тогда участники Конференции договорились не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Премьер Грузии поделится с участниками саммита ООН по климату в ОАЭ своим видением
13:56 01.12.2023 (обновлено: 14:59 01.12.2023)
На конференции, в которой участвуют 70 тысяч делегатов из разных стран, запланировано выступление премьера Грузии
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили намерен поделится с участниками конференции ООН по изменению климата видением страны касательно решения этой глобальной проблемы.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) стартовала в Дубае 30 ноября. В ней принимают участие 70 тысяч делегатов из разных стран, включая Грузию. Саммит проходит с 30 ноября по 12 декабря.
"Я рад участвовать в 28-й конференции ООН по изменению климата в ОАЭ в Дубае и представлять видение Грузии по борьбе со все более растущим и острым глобальным эффектом изменения климата. Грузия привержена идее повышения устойчивости к изменению климата, в том числе путем реализации экологически чистых проектов", – написал Гарибашвили в соцсети Х (Твиттер).
На Dubai Expo, где проходит конференция, премьер-министра Грузии и лидеров стран-участниц саммита встретили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Лидеров саммита приветствовали президент ОАЭ, генсек ООН и король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карл III.
Как ранее сообщалось, запланировано выступление главы грузинского правительства на конференции. Кроме того, Гарибашвили примет участие в мероприятиях, посвященных главному национальному празднику страны – Дню образования ОАЭ, который отмечается 2 декабря.
Основной задачей участников климатического саммита будет анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Документ был принят 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Тогда участники Конференции договорились не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия.