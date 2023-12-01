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Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета министров ОБСЕ
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета министров ОБСЕ
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам 30-го заседания Совета министров ОБСЕ, прошедшего в Скопье 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T13:20+0400
2023-12-01T13:20+0400
2023-12-01T16:06+0400
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мультимедиа, видео, сергей лавров, обсе, мид россии, политика
мультимедиа, видео, сергей лавров, обсе, мид россии, политика
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам заседания Совета министров ОБСЕ
13:20 01.12.2023 (обновлено: 16:06 01.12.2023)
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам 30-го заседания Совета министров ОБСЕ, прошедшего в Скопье