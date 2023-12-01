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Президент Сербии назвал Беларусь дружественной страной
Президент Сербии назвал Беларусь дружественной страной
Сербский лидер предложил Лукашенко найти время для двусторонней встречи 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T19:01+0400
2023-12-01T19:01+0400
2023-12-01T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич после беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал Беларусь дружественной страной и предложил найти время для двусторонней встречи.Лукашенко в конце ноября призвал разобраться в политике, которую власти Сербии проводят в отношении республики, хотят ли они "вилять хвостом и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси" или сотрудничать. В то же время Минск направил нового посла в Белград, им стал бывший начальник главного информационно-аналитического управления МИД Сергей Малиновский.Глава Сербии сделал заявление на полях Всемирного климатического саммита в Дубае, беседуя с журналистами. Саммит является основным мероприятием 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), ранее открылся в Дубае.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, сербия, дубай, беларусь, александр лукашенко, александр вучич, оон
в мире, новости, политика, сербия, дубай, беларусь, александр лукашенко, александр вучич, оон
Президент Сербии назвал Беларусь дружественной страной
Сербский лидер предложил Лукашенко найти время для двусторонней встречи
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич после беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал Беларусь дружественной страной и предложил найти время для двусторонней встречи.
Лукашенко в конце ноября призвал разобраться в политике, которую власти Сербии проводят в отношении республики, хотят ли они "вилять хвостом и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси" или сотрудничать. В то же время Минск направил нового посла в Белград, им стал бывший начальник главного информационно-аналитического управления МИД Сергей Малиновский.
"Конечно, я разговаривал с Лукашенко. Люди в Сербии, которые критикуют все, не знают, какие санкции вы вводили и какие не вводили. Наши две страны – дружественные, и я сказал, когда пройдут выборы (17 декабря – ред.), и в течение следующего года найдем время для наших встреч", – цитирует Вучича РИА Новости.
Глава Сербии сделал заявление на полях Всемирного климатического саммита в Дубае, беседуя с журналистами. Саммит является основным мероприятием 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), ранее открылся в Дубае.