https://sputnik-georgia.ru/20231201/v-gruzii-zaderzhali-vymogayuschikh-dengi-u-semi-zaderzhannogo-284656930.html
В Грузии задержали вымогающих деньги у семьи задержанного
В Грузии задержали вымогающих деньги у семьи задержанного
По данным следствия, обвиняемые обманом получили от семьи задержанного по уголовному делу 10 тысяч лари якобы за его освобождение 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T23:58+0400
2023-12-01T23:58+0400
2023-12-02T00:25+0400
грузия
происшествия
новости
генеральная прокуратура грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324203_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_89d12bc8b9cbc970dc17bb8d97fd8962.jpg
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Двум жителям Грузии предъявили обвинения за обман семьи задержанного, говорится в сообщении Генпрокуратуры. По данным следствия, обвиняемые обманом получили от семьи задержанного по уголовному делу 10 тысяч лари якобы за его освобождение, после – смягчение наказания. Теперь им самим грозит от 4 до 7 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в мошенничестве, совершенном группой лиц. Прокуратура потребует для них заключения в виде меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24632/42/246324203_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_baacde32999f6fb87ed9b568d7993509.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, генеральная прокуратура грузии
грузия, происшествия, новости, генеральная прокуратура грузии
В Грузии задержали вымогающих деньги у семьи задержанного
23:58 01.12.2023 (обновлено: 00:25 02.12.2023)
По данным следствия, обвиняемые обманом получили от семьи задержанного по уголовному делу 10 тысяч лари якобы за его освобождение
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Двум жителям Грузии предъявили обвинения за обман семьи задержанного, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По данным следствия, обвиняемые обманом получили от семьи задержанного по уголовному делу 10 тысяч лари якобы за его освобождение, после – смягчение наказания.
Теперь им самим грозит от 4 до 7 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в мошенничестве, совершенном группой лиц.
Прокуратура потребует для них заключения в виде меры пресечения.