https://sputnik-georgia.ru/20231201/v-gruzii-zaderzhali-vymogayuschikh-dengi-u-semi-zaderzhannogo-284656930.html

В Грузии задержали вымогающих деньги у семьи задержанного

В Грузии задержали вымогающих деньги у семьи задержанного

По данным следствия, обвиняемые обманом получили от семьи задержанного по уголовному делу 10 тысяч лари якобы за его освобождение 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T23:58+0400

2023-12-01T23:58+0400

2023-12-02T00:25+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Двум жителям Грузии предъявили обвинения за обман семьи задержанного, говорится в сообщении Генпрокуратуры. По данным следствия, обвиняемые обманом получили от семьи задержанного по уголовному делу 10 тысяч лари якобы за его освобождение, после – смягчение наказания. Теперь им самим грозит от 4 до 7 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в мошенничестве, совершенном группой лиц. Прокуратура потребует для них заключения в виде меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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