https://sputnik-georgia.ru/20231201/vitse-spiker-parlamenta-gruzii-nrav-oppozitsii-ne-izmenitsya-nesmotrya-na-obedineniya-284638387.html

Вице-спикер парламента Грузии: нрав оппозиции не изменится, несмотря на объединения

Вице-спикер парламента Грузии: нрав оппозиции не изменится, несмотря на объединения

В правящей партии не видят смысла в создании оппозиционной коалиции 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T12:34+0400

2023-12-01T12:34+0400

2023-12-01T13:26+0400

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роман гоциридзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Объединение оппозиционных партий в Грузии необходимо для достижения успеха на предстоящих парламентских выборах, однако этим не изменится их нрав, который направлен на дестабилизацию, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Гия Вольский. Ранее партия "Лело для Грузии" предложила оппозиционным силам создать коалицию перед выборам как альтернативу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" к парламентским выборам, которые пройдут в стране осенью 2024 года. Между тем, оппозиционный депутат от парламентской политической группы "Еврооптимисты" Роман Гоциридзе считает, что создание оппозиционной коалиции важно для преодоления избирательного барьера на выборах. "Единственным выходом является создание крупного оппозиционного блока, такого блока, который будет больше и весомее, чем "Национальное движение", у которой больше шансов преодолеть избирательный барьер и получить голоса избирателей", – заявил Гоциридзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. Они будут полностью пропорциональными и в парламент пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", "Нацдвижение" занимает вторую строчку и разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. При этом партия, набравшая более половины голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры и утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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