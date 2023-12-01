Всемирный день борьбы со СПИДом – какова ситуация в Грузии
15:43 01.12.2023 (обновлено: 15:55 01.12.2023)
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov/
Больше всего случаев инфицирования в Грузии выявлено в столице
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Порядка 560 новых случаев ВИЧ-инфицирования выявлено в Грузии за первые 11 месяцев 2023 года, сообщает пресс-служба Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии.
По последним данным, в стране зарегистрировано всего 10 338 случаев, из них 7 736 мужчины и 2 602 женщины. Возраст большей части инфицированных – от 29 до 40 лет.
Антивирусное лечение проходят 6 362 человека. СПИД развился у 4 985 пациентов, 2 185 скончались.
Большая часть инфицированных (51,7%) заразились через гетеросексуальный контакт, далее следуют потребители наркотических средств (32,1%).
Больше всего случаев выявлено в Тбилиси (3 889), далее следуют регионы:
Аджария (1 236)
Самегрело - Земо Сванети (1 315)
Имерети (1 246)
Квемо Картли (648)
Кахети (504)
Шида Картли (401)
Мцхета-Мтианети (139)
Гурия (214)
Самцхе-Джавахети (148).
Впервые диагноз ВИЧ/СПИД в Грузии был поставлен в 1989 году. Больше всего случаев в Грузии было выявлено в 2015 (717 случаев) и 2016 (719 случаев) годах, меньше всего – в 1993 году, когда в стране не выявили не один случай инфицирования.
© SputnikКак менялась статистика ВИЧ-инфицированния в Грузии
Как менялась статистика ВИЧ-инфицированния в Грузии
© Sputnik
Кто должен обязательно сделать тест на ВИЧ?
В центре иммунологии напоминают, что тест на ВИЧ/СПИД и консультация для граждан Грузии являются бесплатными и анонимными.
Специалисты центра призывают всех сделать тест, если:
Вы хотя бы раз в жизни принимали наркотики,
Ваш половой партнер был или является потребителем наркотиков
Вы имели случайные незащищенные половые контакты
Вы имеете или имели инфекцию, передаваемую половым путем
Вы болели или болеете вирусом гепатита В, С или D типов, туберкулезом.
Тест на ВИЧ должны также обязательно сделать лица, которые часто делают медицинские манипуляции, делали тату или пирсинг, которым переливали кровь.
По интересующимся вопросам специалисты центра просят связаться по номеру: 032 2 39 80 18.
Что такое ВИЧ/СПИД?
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы, разрушающим или ослабляющим их функцию. На ранних стадиях инфекция протекает бессимптомно. Однако по мере ее развития иммунная система ослабевает и человек становится более чувствительным к инфекциям.
ВИЧ поражает белые клетки крови, что приводит к ослаблению иммунной системы. Это повышает вероятность развития таких заболеваний, как туберкулез, инфекционные болезни и некоторые виды онкологических заболеваний.
Экспресс-тестирование на ВИЧ
© photo: Sputnik / Pavel Lisicyn/
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД; еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты.
ВИЧ передается при незащищенном половом акте (анальном или вагинальном), переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.
Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка.
ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: по данным ВОЗ на сегодняшний день этот вирус унес 40,4 миллиона человеческих жизней. С начала эпидемии ВИС/СПИД в мире инфицированы 78 миллионов человек.
Пути передачи инфекции
ВИЧ передается через разные жидкости организма инфицированных людей, включая кровь, грудное молоко, семенную жидкость и вагинальные выделения. Передачи инфекции не происходит при поцелуях, объятиях или совместном употреблении пищи. ВИЧ также может передаваться от матери ребенку.
ВИЧ-инфекция поддается лечению и профилактике с помощью антиретровирусной терапии (АРТ).
На протяжении нескольких первых месяцев после инфицирования люди с ВИЧ, как правило, наиболее заразны, но многие из них узнают о своем статусе лишь на более поздних стадиях.
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкЗабор крови для исследования на наличе инфекций
Забор крови для исследования на наличе инфекций
© photo: Sputnik / Anton Denisov/
В течение первых недель после инфицирования у некоторых людей может не появляться никаких симптомов. У других может возникать гриппоподобное заболевание с такими симптомами, как лихорадка, головная боль, сыпь, боль в горле.
С усугублением ситуация могут появиться новые симптомы: увеличение лимфатических узлов, потеря веса, диарея, кашель.
Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году.