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Всемирный день борьбы со СПИДом – какова ситуация в Грузии

Всемирный день борьбы со СПИДом – какова ситуация в Грузии

Больше всего случаев инфицирования в Грузии выявлено в столице 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T15:43+0400

2023-12-01T15:43+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Порядка 560 новых случаев ВИЧ-инфицирования выявлено в Грузии за первые 11 месяцев 2023 года, сообщает пресс-служба Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии. По последним данным, в стране зарегистрировано всего 10 338 случаев, из них 7 736 мужчины и 2 602 женщины. Возраст большей части инфицированных – от 29 до 40 лет. Антивирусное лечение проходят 6 362 человека. СПИД развился у 4 985 пациентов, 2 185 скончались. Большая часть инфицированных (51,7%) заразились через гетеросексуальный контакт, далее следуют потребители наркотических средств (32,1%). Больше всего случаев выявлено в Тбилиси (3 889), далее следуют регионы:Впервые диагноз ВИЧ/СПИД в Грузии был поставлен в 1989 году. Больше всего случаев в Грузии было выявлено в 2015 (717 случаев) и 2016 (719 случаев) годах, меньше всего – в 1993 году, когда в стране не выявили не один случай инфицирования. Кто должен обязательно сделать тест на ВИЧ?В центре иммунологии напоминают, что тест на ВИЧ/СПИД и консультация для граждан Грузии являются бесплатными и анонимными. Специалисты центра призывают всех сделать тест, если:Тест на ВИЧ должны также обязательно сделать лица, которые часто делают медицинские манипуляции, делали тату или пирсинг, которым переливали кровь.По интересующимся вопросам специалисты центра просят связаться по номеру: 032 2 39 80 18. Что такое ВИЧ/СПИД? Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы, разрушающим или ослабляющим их функцию. На ранних стадиях инфекция протекает бессимптомно. Однако по мере ее развития иммунная система ослабевает и человек становится более чувствительным к инфекциям. ВИЧ поражает белые клетки крови, что приводит к ослаблению иммунной системы. Это повышает вероятность развития таких заболеваний, как туберкулез, инфекционные болезни и некоторые виды онкологических заболеваний. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД; еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты. ВИЧ передается при незащищенном половом акте (анальном или вагинальном), переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания. Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка. ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: по данным ВОЗ на сегодняшний день этот вирус унес 40,4 миллиона человеческих жизней. С начала эпидемии ВИС/СПИД в мире инфицированы 78 миллионов человек. Пути передачи инфекции ВИЧ передается через разные жидкости организма инфицированных людей, включая кровь, грудное молоко, семенную жидкость и вагинальные выделения. Передачи инфекции не происходит при поцелуях, объятиях или совместном употреблении пищи. ВИЧ также может передаваться от матери ребенку. ВИЧ-инфекция поддается лечению и профилактике с помощью антиретровирусной терапии (АРТ). На протяжении нескольких первых месяцев после инфицирования люди с ВИЧ, как правило, наиболее заразны, но многие из них узнают о своем статусе лишь на более поздних стадиях. В течение первых недель после инфицирования у некоторых людей может не появляться никаких симптомов. У других может возникать гриппоподобное заболевание с такими симптомами, как лихорадка, головная боль, сыпь, боль в горле. С усугублением ситуация могут появиться новые симптомы: увеличение лимфатических узлов, потеря веса, диарея, кашель. Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается по всему миру 1 декабря, в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, тбилиси, аджария, имерети, оон, спид, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии, всемирный день борьбы со спидом