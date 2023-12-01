https://sputnik-georgia.ru/20231201/vvedenie-vo-khram-bogoroditsy-2023-molitvy-v-chem-pomogaet-bogomater-284648987.html

Введение во храм Богородицы 2023: молитвы, в чем помогает Богоматерь

Введение во храм Богородицы 2023: молитвы, в чем помогает Богоматерь

Один из главных церковных праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы – православные отмечают 4 декабря 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T19:19+0400

2023-12-01T19:19+0400

2023-12-01T19:19+0400

справки

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Праздник, в основе которого лежит церковное предание о том, как трехлетнюю Деву Марию родители торжественно ввели в Иерусалимский храм, установлен на заре христианства. Об истории введения будущей Богородицы в Иерусалимский храм, в чем помогает Богоматерь и какие ей возносят молитвы, читайте в Sputnik Грузия.Введение во храм Богородицы По церковному предание, родители будущей Богоматери были бездетны. Праведные Иоаким и Анна непрерывно молились и просили Бога о рождении ребенка, обещая дитя посвятить Всевышнему. Господь услышал молитвы праведников – у них родилась дочь, которую назвали Марией по указанию Божьего Ангела, что на еврейском означает "госпожа, надежда". Когда Марии исполнилось три года, Иоаким и Анна отвели дочь в Иерусалимский храм – торжественное шествие с пением священных песен и зажженными свечами длилось из Назарета до Иерусалима три дня. У Иерусалимского храма будущую Богоматерь встретили священники во главе с первосвященником Захарием. Быстро преодолев 15 высоких ступеней, ведущих к храму, девочка взошла на верхнюю, где ее ждал первосвященник. Первосвященник по внушению свыше ввел маленькую Марию в святая святых, куда входил Захарий только один раз в году с очистительной жертвенной кровью. Так была показана особая роль будущей Богородицы в судьбе человечества. Мария оставалась в храме до 15 лет, затем ее выдали замуж за пожилого вдовца – плотника Иосифа. В целом земная жизнь Богоматери до вознесения на небо покрыта глубокой тайной. В чем помогает Пресвятая Богородица помогает от любых бед и несчастий, поэтому вознести в трудную минуту молитву и попросить о помощи может любой христианин. Богоматерь помогает в решении самых сложных вопросов. Икона "Введение во храм Пресвятой Богородицы" помогает исцелиться от различных болезней. Богоматери возносят молитвы и просят простить грехи и укрепить в вере. Молитва перед святым образом "Введение во храм Богородицы" помогает удачно выйти замуж. Богоматерь также просят исцелить от бесплодия и даровать счастье материнства. Перед иконой молитвы возносят люди творческих профессий – они просят Пресвятую Богородицу помочь в раскрытии своего дара и в продвижении по работе. Молитвы на Введение во Храм Первая молитва О, Пресвятая Дево, Царица Небеси и земли, прежде век избранная Невесто Божия, в последняя же времена пришедшая в храм законный на обручение Жениху Небесному! Ты оставила еси люди Твоя и дом отца Твоего, во еже принести Себе в жертву чистую и непорочную Богови, и первая дала еси обет всегдашняго девства. Даруй же и нам соблюдати себе в целомудрии и чистоте и в страхе Божием во вся дни живота нашего, да будем храмы Духа Святаго, наипаче помози всем в подражание Твое во обителех живущим и обручившим себе на служение Богови в чистоте девства провождати житие свое и от юности нести иго Христово благое и легкое, свято храняще обеты своя. Ты провела еси, Всечистая, вся дни юности Твоея во храме Господнем вдали от соблазнов мира сего, в присном бодрствовании молитвенном и во всяком воздержании душевном же и телеснем, помози и нам отражати вся искушения вражеския от плоти, мира и диавола находящих на ны от юности нашея, и побеждати оныя молитвою и постом. Ты во храме Господнем со Ангелы пребывающи, украсилася еси всеми добродетельми, наипаче же смирением, чистотою и любовию и достойно воспиталася еси, да готова будеши вместити плотию Невместимое Слово Божие. Сподоби же и нам, одержимым гордостию, невоздержанием и леностию, облещися во всякое совершенство духовное, да уготовает кийждо от нас с помощию Твоею одеяние брачное души своея и елей доброделания, да не нази и неготови явимся во сретение Безсмертному Жениху нашему и Сыну Твоему, Христу Спасителю и Богу нашему, но да приимет ны с мудрыми девами во обители райския, идеже со всеми святыми сподоби нас выну славити и прославляти всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивое заступление всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вторая молитва К кому возопию, Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой услышит и воздыхание приимет, аще не Ты, Пренепорочная, Надежда христиан и Прибежище нам, грешным? Кто паче Тебе в несчастиях защитит? Услыши стенание мое и приклони ухо Твое ко мне, Владычице и Мати Бога моего! Не презри ищущаго Твоея помощи и не отрини мене грешнаго, Царице Небесная! Научи мене исполняти волю Сына Твоего и даруй желание всегда следовати Его святым заповедям. За мой ропот в болезнех, трудах и несчастиях не отступи от мене, но пребуди Материю и Покровительницею мене малодушнаго. Царице моя Преблагая, Заступнице Усердная! Твоим ходатайством прегрешения моя покрый, от видимых и невидимых врагов защити, сердца враждующих против мене смягчи и Христовою любовию согрей их. Мне же немощному даруй Твою всесильную помощь победита моя греховныя привычки, дабы, очищенный покаянием и последующею добродетельною жизнию, в общении со Святою Церковию провел остальныя дни земнаго странствия. Предстани мне, Надеждо всех христиан, в час кончины моея и подкрепи мою веру в смертный тяжкий час. Вознеси за мене, многопрегрешающаго в жизни сей, Твоя всесильныя молитвы по отшествии моем, да оправдает мене Господь и соделает причастником Его безконечных радостей. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки