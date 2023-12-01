https://sputnik-georgia.ru/20231201/zarezal-zhenschinu-toporom-i-skrylsya--mvd-gruzii-raskrylo-zhestokoe-ubiystvo-284647123.html
Зарезал женщину топором и скрылся – МВД Грузии раскрыло жестокое убийство
Зарезал женщину топором и скрылся – МВД Грузии раскрыло жестокое убийство
Конфликт между мужчиной и женщиной завершился убийством 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T17:01+0400
2023-12-01T17:01+0400
2023-12-01T17:04+0400
происшествия
грузия
новости
преступность в грузии
убийство
арест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/18/284479535_0:110:2362:1439_1920x0_80_0_0_6d260558ffbb183406b4c3cd5b92ddbe.jpg
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузинские полицейские задержали по горячим следам 47-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве 53-летней женщины в районе Цалка (регион Квемо Картли), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, на почве ссоры обвиняемый нанес женщине смертельное телесное повреждение с использованием топора и скрылся с места происшествия. В результате следственных действий сотрудники полиции задержали мужчину по горячим следам через несколько часов после инцидента. Полиция изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/18/284479535_412:193:2250:1572_1920x0_80_0_0_1e5e141e9542a0d9f5b62ff1dbb0790e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, убийство, арест
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, убийство, арест
Зарезал женщину топором и скрылся – МВД Грузии раскрыло жестокое убийство
17:01 01.12.2023 (обновлено: 17:04 01.12.2023)
Конфликт между мужчиной и женщиной завершился убийством
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузинские полицейские задержали по горячим следам 47-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве 53-летней женщины в районе Цалка (регион Квемо Картли), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным
следствия, на почве ссоры обвиняемый нанес женщине смертельное телесное повреждение с использованием топора и скрылся с места происшествия.
В результате следственных действий сотрудники полиции задержали мужчину по горячим следам через несколько часов после инцидента.
Полиция изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.