https://sputnik-georgia.ru/20231201/zarezal-zhenschinu-toporom-i-skrylsya--mvd-gruzii-raskrylo-zhestokoe-ubiystvo-284647123.html

Зарезал женщину топором и скрылся – МВД Грузии раскрыло жестокое убийство

Зарезал женщину топором и скрылся – МВД Грузии раскрыло жестокое убийство

Конфликт между мужчиной и женщиной завершился убийством 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T17:01+0400

2023-12-01T17:01+0400

2023-12-01T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузинские полицейские задержали по горячим следам 47-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве 53-летней женщины в районе Цалка (регион Квемо Картли), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, на почве ссоры обвиняемый нанес женщине смертельное телесное повреждение с использованием топора и скрылся с места происшествия. В результате следственных действий сотрудники полиции задержали мужчину по горячим следам через несколько часов после инцидента. Полиция изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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происшествия, грузия, новости, преступность в грузии, убийство, арест