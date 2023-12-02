https://sputnik-georgia.ru/20231202/bankovskaya-sistema-gruzii--odna-iz-luchshikh-v-regione--otchet-sp-global-ratings-284658848.html
Банковская система Грузии – одна из лучших в регионе – отчет S&P Global Ratings
Банковская система Грузии – одна из лучших в регионе – отчет S&P Global Ratings
По сравнению с прошлым годом, положение банковской системы Грузии улучшилось по критерию экономического дисбаланса, а оценка снизилась с высокого риска до... 02.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-02T09:01+0400
2023-12-02T09:01+0400
2023-12-02T09:01+0400
экономика
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натия турнава
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузия, по оценке рисков для банковского сектора международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings, сохранила показатель в 7 баллов и тем самым имеет один из самых высоких рейтингов по сравнению со странами региона, сообщил Национальный банк Грузии. S&P Global Ratings опубликовало обзор оценки рисков банковского сектора, в котором оцениваются текущие тенденции, сильные и слабые стороны, основные проблемы и макроэкономические риски банковского сектора стран. Рейтинг S&P охватывает шесть категорий, включая экономическую стабильность, экономические дисбалансы, кредитные риски в экономике и многое другое. По сравнению с прошлым годом, положение банковской системы Грузии улучшилось по критерию экономического дисбаланса, а оценка снизилась с высокого риска до среднего риска. В отчете также оцениваются сильные стороны и вызовы банковского сектора. По информации регулятора, сильной стороной грузинской банковской отрасли является устойчивость финансового сектора, которая поддерживается макроэкономической средой и отразилась на уровне капитализации и ликвидности, а также прибыльности и низких кредитных потерях. В то же время в оценке подчеркивается, что высокая долларизация остается главной проблемой в банковском секторе Грузии. "Конечно, мы также осознаем вызов, упомянутый в обзоре, такой как высокая долларизация. В этой связи мы активно работаем и планируем предпринять дальнейшие шаги в направлении снижения долларизации", – заявила Турнава. По информации регулятора, Нацбанк Грузии добился значительного прогресса в плане снижения долларизации, и в результате проводимой им политики уровень долларизации кредитов составляет 45%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии
Банковская система Грузии – одна из лучших в регионе – отчет S&P Global Ratings
По сравнению с прошлым годом, положение банковской системы Грузии улучшилось по критерию экономического дисбаланса, а оценка снизилась с высокого риска до среднего риска
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузия, по оценке рисков для банковского сектора международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings, сохранила показатель в 7 баллов и тем самым имеет один из самых высоких рейтингов по сравнению со странами региона, сообщил Национальный банк Грузии.
S&P Global Ratings опубликовало обзор оценки рисков банковского сектора, в котором оцениваются текущие тенденции, сильные и слабые стороны, основные проблемы и макроэкономические риски банковского сектора стран.
"Стоит приветствовать, что, несмотря на нестабильную ситуацию в регионе, в последней оценке рейтингового агентства S&P Global Ratings рейтинг Грузии остался неизменным, а критерий экономического дисбаланса улучшился. Обзор S&P еще раз подтверждает, что грузинская банковская система устойчиво развивается, а доверие к сектору по-прежнему высоко", – заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава.
Рейтинг S&P охватывает шесть категорий, включая экономическую стабильность, экономические дисбалансы, кредитные риски в экономике и многое другое.
По сравнению с прошлым годом, положение банковской системы Грузии улучшилось по критерию экономического дисбаланса, а оценка снизилась с высокого риска до среднего риска.
В отчете также оцениваются сильные стороны и вызовы банковского сектора.
По информации регулятора, сильной стороной грузинской банковской отрасли является устойчивость финансового сектора, которая поддерживается макроэкономической средой и отразилась на уровне капитализации и ликвидности, а также прибыльности и низких кредитных потерях.
"По сравнению с другими странами региона эффективность монетарной политики Грузии высока. В июле 2023 года на фоне укрепления лари и снижения цен на сырье инфляция снизилась, в результате чего Нацбанк снизил ставку рефинансирования. Инфляция в этом году составит в среднем 2,4% и останется близкой к целевому уровню в 2024 году. Ожидается, что кредиты вырастут на 5-10% в 2023-2024 годах", – говорится в оценке S&P.
В то же время в оценке подчеркивается, что высокая долларизация остается главной проблемой в банковском секторе Грузии.
"Конечно, мы также осознаем вызов, упомянутый в обзоре, такой как высокая долларизация. В этой связи мы активно работаем и планируем предпринять дальнейшие шаги в направлении снижения долларизации", – заявила Турнава.
По информации регулятора, Нацбанк Грузии добился значительного прогресса в плане снижения долларизации, и в результате проводимой им политики уровень долларизации кредитов составляет 45%.