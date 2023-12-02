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Какие меры принимает Грузия для борьбы с изменениями климата – выступление премьера
Какие меры принимает Грузия для борьбы с изменениями климата – выступление премьера
В Грузии 85% электроэнергии поступает из возобновляемых источников, и власти работают над увеличением доли возобновляемой энергии, отметил премьер 02.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-02T16:13+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузия серьезно относится к вопросам изменения климата и работает в этом направлении, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в своем выступлении на конференции ООН по изменению климата Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) стартовала в Дубае 30 ноября. В ней принимают участие 70 тысяч делегатов из разных стран, включая Грузию. Саммит проходит с 30 ноября по 12 декабря. По его словам, страна поддерживает инициативу, чтобы Европа стала первым континентом с нулевым уровнем выбросов углеводорода. Он отметил, что Грузия присоединяется к 28-й Конференции ООН по изменению климата с точки зрения обязательств и планов по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности. Основная задача участников климатического саммита – анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Документ был принят 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Тогда участники Конференции договорились не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия. Главными вопросами саммита также станут увеличение помощи бедным странам, адаптация государств к более жаркому климату, дальнейшая декарбонизация энергетических систем. Стороны также планируют сформировать фонд в 100 миллиардов долларов, из которого развивающимся странам будет предоставлена компенсация за ущерб, связанный с изменением климата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, дубай, ираклий гарибашвили, оон, общество
Какие меры принимает Грузия для борьбы с изменениями климата – выступление премьера
16:13 02.12.2023 (обновлено: 16:24 02.12.2023)
В Грузии 85% электроэнергии поступает из возобновляемых источников, и власти работают над увеличением доли возобновляемой энергии, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузия серьезно относится к вопросам изменения климата и работает в этом направлении, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в своем выступлении на конференции ООН по изменению климата
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) стартовала в Дубае 30 ноября. В ней принимают участие 70 тысяч делегатов из разных стран, включая Грузию. Саммит проходит с 30 ноября по 12 декабря.
"В Грузии мы серьезно относимся к своей роли в изменении климата и предприняли серьезные шаги в этом направлении. В этом году из государственного бюджета на меры по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним было выделено 500 миллионов долларов. Более того, развитие национальной инфраструктуры уже учитывает использование низких углеродов и климатических мер по адаптации, что равно 300 миллионам долларов", – сказал Гарибашвили.
По его словам, страна поддерживает инициативу, чтобы Европа стала первым континентом с нулевым уровнем выбросов углеводорода.
"В этом направлении мы приняли долгосрочную стратегию развития для снижения уровня выбросов. У Грузии есть и более амбициозный национальный план вклада борьбы с изменением климата на 2050 год. В Грузии 85% электроэнергии поступает из возобновляемых источников, однако увеличение доли возобновляемой энергии является нашим приоритетом", – сказал Гарибашвили.
Он отметил, что Грузия присоединяется к 28-й Конференции ООН по изменению климата с точки зрения обязательств и планов по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности.
"Я решительно поддерживаю концепцию 28-й Конференции ООН по изменению климата, направленную на утроение возобновляемой энергетики и энергоэффективности к 2030 году. Я уверен, что в рамках 28-й Конференции ООН по изменению климата мы сможем подготовиться к уникальному моменту и создать более светлое, здоровое и зеленое будущее для будущих поколений", – отметил Гарибашвили.
Основная задача участников климатического саммита – анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Документ был принят 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Тогда участники Конференции договорились не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия.
Главными вопросами саммита также станут увеличение помощи бедным странам, адаптация государств к более жаркому климату, дальнейшая декарбонизация энергетических систем. Стороны также планируют сформировать фонд в 100 миллиардов долларов, из которого развивающимся странам будет предоставлена компенсация за ущерб, связанный с изменением климата.