https://sputnik-georgia.ru/20231202/kakie-mery-prinimaet-gruziya-dlya-borby-s-izmeneniyami-klimata--vystuplenie-premera-284663129.html

Какие меры принимает Грузия для борьбы с изменениями климата – выступление премьера

Какие меры принимает Грузия для борьбы с изменениями климата – выступление премьера

В Грузии 85% электроэнергии поступает из возобновляемых источников, и власти работают над увеличением доли возобновляемой энергии, отметил премьер 02.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-02T16:13+0400

2023-12-02T16:13+0400

2023-12-02T16:24+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузия серьезно относится к вопросам изменения климата и работает в этом направлении, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в своем выступлении на конференции ООН по изменению климата Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) стартовала в Дубае 30 ноября. В ней принимают участие 70 тысяч делегатов из разных стран, включая Грузию. Саммит проходит с 30 ноября по 12 декабря. По его словам, страна поддерживает инициативу, чтобы Европа стала первым континентом с нулевым уровнем выбросов углеводорода. Он отметил, что Грузия присоединяется к 28-й Конференции ООН по изменению климата с точки зрения обязательств и планов по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности. Основная задача участников климатического саммита – анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Документ был принят 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Тогда участники Конференции договорились не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия. Главными вопросами саммита также станут увеличение помощи бедным странам, адаптация государств к более жаркому климату, дальнейшая декарбонизация энергетических систем. Стороны также планируют сформировать фонд в 100 миллиардов долларов, из которого развивающимся странам будет предоставлена компенсация за ущерб, связанный с изменением климата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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