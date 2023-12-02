https://sputnik-georgia.ru/20231202/kogda-polnostyu-vosstanovitsya-dvizhenie-na-universitetskoy-ulitse--otvet-mera-284660740.html
Когда полностью восстановится движение на Университетской улице – ответ мэра
Когда полностью восстановится движение на Университетской улице – ответ мэра
Ремонт на Университетской улице начался в июне 2023 года 02.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-02T15:20+0400
2023-12-02T15:20+0400
2023-12-02T15:20+0400
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новости
общество
ираклий бенделиани
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Двустороннее движение на Университетской улице в столичном районе Сабутрало будет восстановлено с 4 декабря, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Мэр Тбилиси Каха Каладзе накануне ознакомился с текущими восстановительными работами на Университетской улице, которые начались в июне 2023 года. Каладзе отметил, что работы по восстановлению улицы фактически завершены и с понедельника двустороннее движение будет восстановлено. Как сообщил вице-мэр столицы Ираклий Бенделиани, работы по обустройству проезжей части дороги завершены, и в настоящее время ведутся чертежные работы, а также установка светофоров и остановок общественного транспорта. По его словам, завершено восстановление подземных коммуникаций, обновлены сети водоснабжения, водоотведения, дренажа и газоснабжения. Также на Университетской улице обновляются опоры освещения, одновременно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий бенделиани, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, общество, ираклий бенделиани, каха каладзе, тбилиси
Когда полностью восстановится движение на Университетской улице – ответ мэра
Ремонт на Университетской улице начался в июне 2023 года
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Двустороннее движение на Университетской улице в столичном районе Сабутрало будет восстановлено с 4 декабря, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе накануне ознакомился с текущими восстановительными работами на Университетской улице, которые начались в июне 2023 года. Каладзе отметил, что работы по восстановлению улицы фактически завершены и с понедельника двустороннее движение будет восстановлено.
"Очевидно, были неудобства в плане передвижения не только по этой улице, но и в целом по Сабурталинскому району, закрытие указанной улицы создало много проблем, хотя иначе невозможно проводить работы такого масштаба и такого типа", – сказал Каха Каладзе.
Как сообщил вице-мэр столицы Ираклий Бенделиани, работы по обустройству проезжей части дороги завершены, и в настоящее время ведутся чертежные работы, а также установка светофоров и остановок общественного транспорта.
По его словам, завершено восстановление подземных коммуникаций, обновлены сети водоснабжения, водоотведения, дренажа и газоснабжения. Также на Университетской улице обновляются опоры освещения, одновременно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.