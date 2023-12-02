https://sputnik-georgia.ru/20231202/poemu-vityaz-v-tigrovoy-shkure-izdali-na-shrifte-braylya-284660142.html

Легендарную поэму "Витязь в тигровой шкуре" издали шрифтом Брайля

Легендарную поэму "Витязь в тигровой шкуре" издали шрифтом Брайля

В 1966 году было издано 100 экземпляров "Витязя в тигровой шкуре" шрифтом Брайля, из которых осталось всего два 02.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-02T12:43+0400

2023-12-02T12:43+0400

2023-12-02T13:38+0400

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национальная парламентская библиотека

тбилисский государственный университет

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Всемирно известную поэму "Витязь в тигровой шкуре" грузинского классика Шота Руставели издали шрифтом Брайля для незрячих и слабовидящих читателей, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи. "Витязь в тигровой шкуре" – одно из основополагающих произведений грузинской литературы, написанное в XII веке. Впервые это произведение напечатали в Тбилиси в 1712 году. С тех пор его перевели более чем на 50 языков мира. Знаменитая поэма была и продолжает оставаться одним из наиболее читаемых произведений в Грузии, оказывая исключительное влияние на развитие грузинской литературы. Презентация книги шрифтом Брайля в Музее грузинской литературы имени Георгия Леонидзе была приурочена к Международному дню людей с ограниченными возможностями, который отмечают 3 декабря. Центр культуры, образования и спорта Союза незрячих Грузии издал "Витязя в тигровой шкуре" шрифтом Брайля по изданию 1966 года, из которых сохранилось лишь два экземпляра. Экземпляры поэмы были переданы Национальной парламентской библиотеке Грузии, Обществу Шота Руставели, Тбилисскому государственному университету им. Джавахишвили, Союзу слепых Грузии и Тбилисской школе-пансионату для незрячих №202. По случаю 800-летия со дня рождения Шота Руставели в 1966 году было напечатано 100 экземпляров "Витязя в тигровой шкуре" шрифтом Брайля, из которых сохранилось только два экземпляра. Один хранится в кабинете Руставели в Тбилисском государственном университете, а другой — в библиотеке Центра культуры, образования и спорта незрячих, так как произведение входит в школьную программу. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии каждый год поддерживает и финансирует различные проекты Центра и способствует популяризации их деятельности. Так, издание поэмы Руставели стало проектом-победителем конкурса "Продвижение инклюзивных художественных проектов", объявленного Минкультом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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