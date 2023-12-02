https://sputnik-georgia.ru/20231202/primety-na-vvedenie-vo-khram-bogoroditsy-2023-chto-nelzya-delat-4-dekabrya-284659382.html

Приметы на введение во храм Богородицы 2023: что нельзя делать 4 декабря?

Приметы на введение во храм Богородицы 2023: что нельзя делать 4 декабря?

Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечают 4 декабря – это один из главных праздников православного церковного календаря, с которым связано много примет и... 02.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-02T12:00+0400

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справки

религия

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Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечают 4 декабря – это один из главных праздников православного церковного календаря, с которым связано много примет и запретов Какие народные приметы связаны с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы, что нельзя делать 4 декабря, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать? По народным приметам в день Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя делать тяжелую работу. Также нельзя 4 декабря делать уборку в доме и заниматься рукоделием – в праздник желательно посетить богослужение и помолиться. У православных 4 декабря продолжается Рождественский пост, поэтому в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя есть мясные и молочные продукты, но можно поесть рыбу. Нельзя в праздник ссориться, злиться и оскорблять кого-либо – по приметам в спорах и склоках провести весь год. Венчаться на Введение во храм Пресвятой Богородицы нельзя, так как в пост обряд венчания не проводится. Давать и брать в долг на Введение во храм Богородицы нельзя – по приметам можно лишиться доходов и благополучия. По приметам отказывать в милостыне на Введение во храм Пресвятой Богородицы нуждающимся нельзя – можно весь год провести в нищете. Народные приметы По народным приметам весь следующий год будет удачным, если порог дома первым переступит мужчина, а если женщина – неудачи хозяев будут преследовать все последующие 12 месяцев. В праздник хозяйки обязательно пекли вареники с сюрпризом – для этого в один из вареников клали монетку. Есть примета, что удачный год ожидает того, кому попадется монетка. На Введение нельзя работать в огороде – по приметам урожай будет скудным, если 4 декабря копать землю. По народным приметам снег, выпавший до Введения во храм Богородицы, быстро растает, а наступившая зима – мягкой. Есть примета, что в январе ожидается морозная погода, если на Введение во храм Пресвятой Богородицы ударят морозы. Материал подготовлен на основе открытых источников

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