Раскаленная лава, роботы в костюмах Санты и новорожденный детеныш носорога – лучшие фото

Лава извергается из заснеженного вулкана Этна в Италии.
Лава извергается из заснеженного вулкана Этна в Италии.
Палестинский заключенный обнимает свою мать после освобождения из израильской тюрьмы.
Палестинский заключенный обнимает свою мать после освобождения из израильской тюрьмы.
Женщина прогуливается по высохшему участку озера Титикака в Перу.
Женщина прогуливается по высохшему участку озера Титикака в Перу.
Женщины высмеивают полицию, которая не позволяет им добраться до площади Независимости в Эквадоре.
Женщины высмеивают полицию, которая не позволяет им добраться до площади Независимости в Эквадоре.
Новогодняя ярмарка во Франкфурте.
Новогодняя ярмарка во Франкфурте.
Мужчина тащит свой багаж, пытаясь перейти через потопленную из-за обильных дождей дорогу в Кении.
Мужчина тащит свой багаж, пытаясь перейти через потопленную из-за обильных дождей дорогу в Кении.
Новорожденный детеныш суматранского носорога прогуливается в заповеднике национального парка Уэй Камбас в Индонезии.
Новорожденный детеныш суматранского носорога прогуливается в заповеднике национального парка Уэй Камбас в Индонезии.
Вид с воздуха на разрушения после израильских ударов по Вади Газа, в центральной части сектора Газа.
Вид с воздуха на разрушения после израильских ударов по Вади Газа, в центральной части сектора Газа.
Люди катаются на лодке в осеннем парке в Наньтуне, китайской провинции Цзянсу.
Люди катаются на лодке в осеннем парке в Наньтуне, китайской провинции Цзянсу.
Роботы, одетые в костюмы Санта-Клауса, исполняют танцевальный номер в первый день Международной выставки роботов в Токио.
Роботы, одетые в костюмы Санта-Клауса, исполняют танцевальный номер в первый день Международной выставки роботов в Токио.
Самолет пролетает мимо восходящей луны над городом Кувейт.
Самолет пролетает мимо восходящей луны над городом Кувейт.
Женщина с ребенком проходит мимо поврежденного здания после атак израильской армии на лагерь беженцев Дженин.
Женщина с ребенком проходит мимо поврежденного здания после атак израильской армии на лагерь беженцев Дженин.
Рождественская елка в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке.
Рождественская елка в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке.
Александр Лимин и Ксения Утехина в сцене из спектакля "Атом Солнца" в театре Олега Табакова в Москве.
Александр Лимин и Ксения Утехина в сцене из спектакля "Атом Солнца" в театре Олега Табакова в Москве.