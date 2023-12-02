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Раскаленная лава, роботы в костюмах Санты и новорожденный детеныш носорога – лучшие фото
Раскаленная лава, роботы в костюмах Санты и новорожденный детеныш носорога – лучшие фото
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 02.12.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире

Раскаленная лава, роботы в костюмах Санты и новорожденный детеныш носорога – лучшие фото

09:25 02.12.2023 (обновлено: 10:46 02.12.2023)
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Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© photo: Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанкЛюди смотрят на шторм на набережной в Сочи.
Люди смотрят на шторм на набережной в Сочи - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Alexey Maishev
/
Перейти в фотобанк
Люди смотрят на шторм на набережной в Сочи.
© AP Photo / Giuseppe Di Stefano/Etnawalk

Лава извергается из заснеженного вулкана Этна в Италии.

Лава извергается из заснеженного вулкана Этна в Италии. - Sputnik Грузия
2/15
© AP Photo / Giuseppe Di Stefano/Etnawalk

Лава извергается из заснеженного вулкана Этна в Италии.

© AFP 2023 / Fadel Senna

Палестинский заключенный обнимает свою мать после освобождения из израильской тюрьмы.

Палестинский заключенный обнимает свою мать после освобождения из израильской тюрьмы. - Sputnik Грузия
3/15
© AFP 2023 / Fadel Senna

Палестинский заключенный обнимает свою мать после освобождения из израильской тюрьмы.

© AP Photo / Martin Mejia

Женщина прогуливается по высохшему участку озера Титикака в Перу.

Женщина прогуливается по высохшему участку озера Титикака в Перу. - Sputnik Грузия
4/15
© AP Photo / Martin Mejia

Женщина прогуливается по высохшему участку озера Титикака в Перу.

© AP Photo / Dolores Ochoa

Женщины высмеивают полицию, которая не позволяет им добраться до площади Независимости в Эквадоре.

Женщины высмеивают полицию, которая не позволяет им добраться до площади Независимости в Эквадоре. - Sputnik Грузия
5/15
© AP Photo / Dolores Ochoa

Женщины высмеивают полицию, которая не позволяет им добраться до площади Независимости в Эквадоре.

© AP Photo / Michael Probst

Новогодняя ярмарка во Франкфурте.

Новогодняя ярмарка во Франкфурте. - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / Michael Probst

Новогодняя ярмарка во Франкфурте.

© AP Photo / Brian Inganga

Мужчина тащит свой багаж, пытаясь перейти через потопленную из-за обильных дождей дорогу в Кении.

Мужчина тащит свой багаж, пытаясь перейти через потопленную из-за обильных дождей дорогу в Кении. - Sputnik Грузия
7/15
© AP Photo / Brian Inganga

Мужчина тащит свой багаж, пытаясь перейти через потопленную из-за обильных дождей дорогу в Кении.

© AP Photo

Новорожденный детеныш суматранского носорога прогуливается в заповеднике национального парка Уэй Камбас в Индонезии.

Новорожденный детеныш суматранского носорога прогуливается в заповеднике национального парка Уэй Камбас в Индонезии. - Sputnik Грузия
8/15
© AP Photo

Новорожденный детеныш суматранского носорога прогуливается в заповеднике национального парка Уэй Камбас в Индонезии.

© AFP 2023 / Mahmud Hams

Вид с воздуха на разрушения после израильских ударов по Вади Газа, в центральной части сектора Газа.

Вид с воздуха на разрушения после израильских ударов по Вади Газа, в центральной части сектора Газа. - Sputnik Грузия
9/15
© AFP 2023 / Mahmud Hams

Вид с воздуха на разрушения после израильских ударов по Вади Газа, в центральной части сектора Газа.

© AFP 2023

Люди катаются на лодке в осеннем парке в Наньтуне, китайской провинции Цзянсу.

Люди катаются на лодке в осеннем парке в Наньтуне, китайской провинции Цзянсу. - Sputnik Грузия
10/15
© AFP 2023

Люди катаются на лодке в осеннем парке в Наньтуне, китайской провинции Цзянсу.

© AFP 2023 / Richard A. Brooks

Роботы, одетые в костюмы Санта-Клауса, исполняют танцевальный номер в первый день Международной выставки роботов в Токио.

Роботы, одетые в костюмы Санта-Клауса, исполняют танцевальный номер в первый день Международной выставки роботов в Токио. - Sputnik Грузия
11/15
© AFP 2023 / Richard A. Brooks

Роботы, одетые в костюмы Санта-Клауса, исполняют танцевальный номер в первый день Международной выставки роботов в Токио.

© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

Самолет пролетает мимо восходящей луны над городом Кувейт.

Самолет пролетает мимо восходящей луны над городом Кувейт. - Sputnik Грузия
12/15
© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

Самолет пролетает мимо восходящей луны над городом Кувейт.

© AP Photo / Majdi Mohammed

Женщина с ребенком проходит мимо поврежденного здания после атак израильской армии на лагерь беженцев Дженин.

Женщина с ребенком проходит мимо поврежденного здания после атак израильской армии на лагерь беженцев Дженин. - Sputnik Грузия
13/15
© AP Photo / Majdi Mohammed

Женщина с ребенком проходит мимо поврежденного здания после атак израильской армии на лагерь беженцев Дженин.

© AP Photo / Seth Wenig

Рождественская елка в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке.

Рождественская елка в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
14/15
© AP Photo / Seth Wenig

Рождественская елка в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке.

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанк

Александр Лимин и Ксения Утехина в сцене из спектакля "Атом Солнца" в театре Олега Табакова в Москве.

Александр Лимин и Ксения Утехина в сцене из спектакля &quot;Атом Солнца&quot; в театре Олега Табакова в Москве. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Александр Лимин и Ксения Утехина в сцене из спектакля "Атом Солнца" в театре Олега Табакова в Москве.

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