https://sputnik-georgia.ru/20231202/top-5-samykh-dorogikh-futbolistov-gruzii-284666619.html

Топ-5 самых дорогих футболистов Грузии

Топ-5 самых дорогих футболистов Грузии

Национальная сборная Грузии по футболу опустилась на одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА и занимает 77 место 02.12.2023, Sputnik Грузия

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Самый дорогой футболист сборной Грузии – вингер сборной Грузии и итальянского "Наполи", лучший футболист серии А сезона 2022/2023 Хвича Кварацхелия. Кварацхелия вошел в число финалистов премии Globe Soccer Awards и борется за звание "Лучшего грока 2023 года". Церемония вручения награды состоится 19 января 2024 года в Дубае.В инфографике Sputnik Грузия узнаете стоимость самых дорогих футболистов страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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