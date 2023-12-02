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Топ-5 самых дорогих футболистов Грузии
Топ-5 самых дорогих футболистов Грузии
Национальная сборная Грузии по футболу опустилась на одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА и занимает 77 место 02.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-02T21:30+0400
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Самый дорогой футболист сборной Грузии – вингер сборной Грузии и итальянского "Наполи", лучший футболист серии А сезона 2022/2023 Хвича Кварацхелия. Кварацхелия вошел в число финалистов премии Globe Soccer Awards и борется за звание "Лучшего грока 2023 года". Церемония вручения награды состоится 19 января 2024 года в Дубае.В инфографике Sputnik Грузия узнаете стоимость самых дорогих футболистов страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, фифа, инфографика, инфографика
Топ-5 самых дорогих футболистов Грузии
Национальная сборная Грузии по футболу опустилась на одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА и занимает 77 место
Самый дорогой футболист сборной Грузии – вингер сборной Грузии и итальянского "Наполи", лучший футболист серии А сезона 2022/2023 Хвича Кварацхелия.
Кварацхелия вошел в число финалистов премии Globe Soccer Awards и борется за звание "Лучшего грока 2023 года". Церемония вручения награды состоится 19 января 2024 года в Дубае.
В инфографике Sputnik Грузия узнаете стоимость самых дорогих футболистов страны.