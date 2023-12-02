https://sputnik-georgia.ru/20231202/ubiystvo-medvedya-na-vostoke-gruzii-mozhet-obernutsya-ugolovnym-delom-284661645.html

Убийство медведя на востоке Грузии может обернуться уголовным делом

Убийство медведя на востоке Грузии может обернуться уголовным делом

Бурый медведь внесен в Красный перечень охраняемых видов Грузии 02.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-02T16:00+0400

2023-12-02T16:00+0400

2023-12-02T16:00+0400

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кахети

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Задержаны браконьеры, убившие бурого медведя в районе села Сачалисчала в Кахети, говорится в сообщении департамента по надзору за охраной окружающей среды. По данным ведомства, бурый медведь внесен в Красный перечень охраняемых видов, и все материалы переданы правоохранителям для последующего реагирования. Помимо этого, браконьеры должны будут выплатить штраф в размере 50 тысяч лари за нанесение ущерба окружающей среде. Охота на занесенных в Красный Перечень Грузии или находящихся в беспомощном состоянии зверей и птиц является в Грузии уголовным преступлением и карается либо штрафом, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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