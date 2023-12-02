https://sputnik-georgia.ru/20231202/umerla-gruzinskaya-opernaya-pevitsa-medeya-amiranashvili-284667439.html

Умерла грузинская оперная певица Медея Амиранашвили

Умерла грузинская оперная певица Медея Амиранашвили

Медее Амиранашвили было 93 года 02.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-02T23:00+0400

2023-12-02T23:00+0400

2023-12-02T23:00+0400

грузия

новости

медея амиранашвили

кто ушел из жизни в 2023 году?

тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22996/03/229960372_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c8e57397c251b283ce9fb519c60d6159.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Умерла народная артистка, лауреат премии З. Палиашвили, почетный профессор Тбилисской государственной консерватории, обладательница премии Тамар Мепе и ордена Почета, сопрано Медея Амиранашвили, сообщили в Тбилисской государственной консерватории. Медея Петровна Амиранашвили (лирическое сопрано) родилась в 1930 году в селе Шоропани Зестафонского района (Западная Грузия) в семье оперных певцов и народных артистов СССР Петра Амиранашвили и Надежды Цомая.В 1953 году Медея окончила Тбилисскую консерваторию им. В. Сараджишвили, где училась у А. И. Инашвили и О. А. Бахуташвили-Шульгиной. В 1950-х являлась солисткой оперной студии при консерватории и Тбилисского театра оперы и балета.Звезда со славой и слава вне звезды>>Гастролировала в Польше, Чехословакии, Румынии, ГДР, Венгрии, Болгарии, Австралии, Новой Зеландии, Франции и Канаде. Выступала в концертах и как камерная певица.Медея Амиранашвили является лауреатом Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. Глинки (2-я премия, 1960) и Международного конкурса на лучшее исполнение партии Мадам Баттерфляй (3-я премия, 1970, Осака).Среди вокальных партий Медеи Амиранашвили особенно известны партии Этери в опере "Абесалом и Этери" и Маро в "Даиси" З. П. Палиашвили, Татьяны в "Евгении Онегине" и Иоланты в "Иоланте" П. И. Чайковского, Маргариты в "Фаусте" Ш. Гуно, Дездемоны в "Отелло" и Виолетты в "Травиате" Дж. Верди и др.С 1972 года Медея Амиранашвили преподавала в Тбилисской консерватории (с 1982 – профессор).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, медея амиранашвили, кто ушел из жизни в 2023 году?, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили