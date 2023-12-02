https://sputnik-georgia.ru/20231202/v-tbilisi-s-1-yanvarya-podnimut-tseny-na-kommercheskiy-gaz-284663299.html
В Тбилиси с 1 января поднимут цены на коммерческий газ
В Тбилиси с 1 января поднимут цены на коммерческий газ
Тариф для коммерческих потребителей с 1 января 2024 года в Тбилиси составит 1,29 лари за кубометр вместо 1,24 лари 02.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-02T17:20+0400
2023-12-02T17:20+0400
2023-12-02T17:20+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Газораспределительная компания Tbilisi Energy с 1 января 2024 года повысит тариф на природный газ для коммерческих потребителей в Тбилиси, говорится в сообщении компании. Как отмечено в сообщении, компания Tbilisi Energy является крупнейшим в столице лицензиатом по распределению природного газа, который обслуживает более полумиллиона абонентов, в том числе до 20 тысяч небытовых потребителей. Таким образом, тариф для коммерческих потребителей с 1 января 2024 года в Тбилиси составит 1,29 лари за кубометр, включая НДС, вместо 1,24 лари за кубометр. В компании также отметили, что тариф бытовых потребителей компании Tbilisi Energy не изменится и по-прежнему составит около 54 тетри за кубометр.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 декабря 2023 года составляет 2,7026 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси
грузия, экономика, новости, тбилиси
В Тбилиси с 1 января поднимут цены на коммерческий газ
Тариф для коммерческих потребителей с 1 января 2024 года в Тбилиси составит 1,29 лари за кубометр вместо 1,24 лари
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Газораспределительная компания Tbilisi Energy с 1 января 2024 года повысит тариф на природный газ для коммерческих потребителей в Тбилиси, говорится в сообщении компании.
Как отмечено в сообщении, компания Tbilisi Energy является крупнейшим в столице лицензиатом по распределению природного газа, который обслуживает более полумиллиона абонентов, в том числе до 20 тысяч небытовых потребителей.
"Из-за повышения цен поставщиком на газ компания вынуждена скорректировать коммерческий тариф", – говорится в сообщении компании.
Таким образом, тариф для коммерческих потребителей с 1 января 2024 года в Тбилиси составит 1,29 лари за кубометр, включая НДС, вместо 1,24 лари за кубометр.
В компании также отметили, что тариф бытовых потребителей компании Tbilisi Energy не изменится и по-прежнему составит около 54 тетри за кубометр.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 декабря 2023 года составляет 2,7026 GEL/$1.