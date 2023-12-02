https://sputnik-georgia.ru/20231202/v-tbilisi-s-1-yanvarya-podnimut-tseny-na-kommercheskiy-gaz-284663299.html

В Тбилиси с 1 января поднимут цены на коммерческий газ

В Тбилиси с 1 января поднимут цены на коммерческий газ

Тариф для коммерческих потребителей с 1 января 2024 года в Тбилиси составит 1,29 лари за кубометр вместо 1,24 лари 02.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-02T17:20+0400

2023-12-02T17:20+0400

2023-12-02T17:20+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Газораспределительная компания Tbilisi Energy с 1 января 2024 года повысит тариф на природный газ для коммерческих потребителей в Тбилиси, говорится в сообщении компании. Как отмечено в сообщении, компания Tbilisi Energy является крупнейшим в столице лицензиатом по распределению природного газа, который обслуживает более полумиллиона абонентов, в том числе до 20 тысяч небытовых потребителей. Таким образом, тариф для коммерческих потребителей с 1 января 2024 года в Тбилиси составит 1,29 лари за кубометр, включая НДС, вместо 1,24 лари за кубометр. В компании также отметили, что тариф бытовых потребителей компании Tbilisi Energy не изменится и по-прежнему составит около 54 тетри за кубометр.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 декабря 2023 года составляет 2,7026 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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