https://sputnik-georgia.ru/20231202/zapad--v-shoke-mir-ego-obmanul-284658490.html

Запад — в шоке: мир его обманул

Запад — в шоке: мир его обманул

О скандале вокруг климатической повестки - в материале РИА Новости. 02.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-02T10:42+0400

2023-12-02T10:42+0400

2023-12-02T10:42+0400

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Душераздирающая история случилась накануне открытия Конференции сторон — участников Рамочной конвенции по климату, стартовавшей 30 ноября в Дубае, пишет колумнист РИА Новости. Диверсанты из британской вещательной службы BBC то ли получили утечку, то ли сфабриковали документ про то, что на самом деле думают нефтедобывающие арабы про это мероприятие. Стопроцентная фабрикация, впрочем, маловероятна, уж очень все совпадает с прочими признаками реальности.Речь идет о подготовленном помощниками, дипломатами и другими лицами меморандуме для председателя конференции Султана аль-Джабера, а он не только министр правительства Объединенных Арабских Эмиратов, но еще и глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби. Документ среди прочего подсказывает ему, что конференцию нужно использовать для разговора с делегатами из Бразилии по поводу покупки там местной нефтяной компании за 2,2 миллиарда долларов. Еще — что надо переговорить с посланцами Китая насчет совместных нефтегазовых проектов в Африке. И так далее, не считая общих тезисов того, что надо говорить с трибуны насчет любви к планете и ее климату.Дело в том, что вся суть и смысл упомянутого Рамочного соглашения (с точки зрения глобальной климатической мафии) в том, что оно постепенно приведет человечество к отказу от нефти, газа и угля. Это называется зеленым переходом, и в тех странах, где данная идея уже поселилась прочно, что-то подобное реально происходит. И сопровождается стандартной для этой и множества прочих таких кампаний злобной истерикой против жутких людей, которые нагревают планету и этим несут ей непоправимые природные бедствия. Без всяких шуток: каждый ураган или наводнение, да хоть снег, сопровождаются новыми дежурными припадками ярости по поводу преступников, имеющих наглость добывать или тем более жечь вот эти все жуткие вещества.То есть Султан аль-Джабер и так заведомо обвиняемый, а тут еще документ открылся. Но эпизод этот отлично показывает, что на самом деле происходит в мире по поводу того самого зеленого перехода: очень понятные процессы. Здесь есть смысл прочитать документ, подготовленный Азиатским банком развития в Маниле, с обзором всех таких конференций с 1992 года. Из него следует, что поначалу инициаторы этой аферы (они прежде всего в США) полным ходом двигали насквозь фальшивую и безумную идею о том, что для улучшения климата надо отказаться от углеводородного топлива и перейти на ветряки, электромобили и прочие изобретаемые ими технологии. И сперва — на постоянных "конференциях сторон" — это работало, пока речь шла о всеобщих обязательных декларациях на тему любви к планете.Так было вчера. В прежнюю эпоху немало правительств мира ощущали себя как кролики перед удавом, боясь какой-то части своих избирателей с обработанными климатической пропагандой мозгами. Сказать "ребята, да это просто афера" было нельзя. Поэтому в мире расползался здоровый и бодрый цинизм насчет происходящего: да, мы произносим речи, которые вы от нас ожидаете, но на самом деле заключаем нефтегазовые сделки и вообще живем нормально. Утечка из Дубая — отличная иллюстрация этого.Что изменилось сегодня: появились достаточно сильные страны, чтобы говорить все как есть или почти как есть. Это Россия, Китай и не только они. И вот сейчас очень поучительно посмотреть на перекличку мнений в СМИ Китая по поводу той самой конференции в Дубае.Заметим, официальная точка зрения Пекина очень осторожна, ее можно обозначить так: наша деятельность по экологической части ведется по собственным программам, но мы разделяем общие ценности и устремления. Официально не оспаривается сама идея, что климат планеты может зависеть от деятельности человека. Но дальше следуют пояснения по частностям. Например, такое: западные страны, вместо того чтобы выполнять обещания о помощи развивающимся экономикам по зеленой части, делают последние мишенью наглой попытки заставить их отказаться от развития.То есть теперь (хотя скорее на экспертном уровне) каким-то странам уже можно говорить об очевидном, вместо того чтобы бесконечно увиливать от климатической петли, которую уже четвертое десятилетие пытаются накинуть на шею буквально всего мира. Это прогресс. Ну а дальше, будем надеяться, идея создания глобального правительства по удушению экономик и озеленению планеты умрет от старости и усталости.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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2023

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

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в мире, политика, китай, дубай, бразилия, bbc, оон, колумнисты