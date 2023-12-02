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Жителям Грузии списали задолженность за коммуналку на 230 тыс долларов

Жителям Грузии списали задолженность за коммуналку на 230 тыс долларов

При возникновении проблем, связанных с оплатой коммунальных платежей, нужно обращаться в Нацкомиссию по регулированию энергетики и водоснабжения 02.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-02T11:20+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) с января 2023 года по сей день списала жителям Грузии безосновательно начисленные платежи за коммунальные услуги на сумму около 622 тысяч лари (более 230 тысяч долларов), сообщили в пресс-службе GNERC. С начала года в Национальную комиссию обратилось 1 904 гражданина, чьи жалобы в адрес коммунальных компаний были связаны с необоснованно начисленными суммами, старой задолженностью, порядком и сроками подключения с распределительным сетям. В комиссии напомнили потребителям электроэнергии, природного газа и питьевой воды, что в том случае, если их права будут нарушены, следует обращаться непосредственно в комиссию или в службу энергоомбудсмена, функционирующую при GNERC. Консультацию можно получить и в колл-центре по номеру "16 216", а также на странице Нацкомиссии в соцсети. Задача GNERC – сохранить баланс между коммунальными компаниями и потребителями. В 2022 году только жителям Тбилиси были списаны задолженности за коммунальные услуги на сумму до миллиона лари (370 тысяч долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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