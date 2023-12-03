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Свадьба с кукшой и бег на шарах: победители и финалисты International Wedding Photographer
Свадьба с кукшой и бег на шарах: победители и финалисты International Wedding Photographer
Жюри конкурса International Wedding Photographer Of The Year 2023 выбрали самые необычные свадебные фото. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки 03.12.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, фотоконкурс, свадьба

Свадьба с кукшой и бег на шарах: победители и финалисты International Wedding Photographer

15:07 03.12.2023
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НовостиTelegram
Жюри конкурса International Wedding Photographer Of The Year 2023 выбрали самые необычные свадебные фото. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки
© photo : Tara Lilly/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Тары Лилли, ставший главным победителем International Wedding Photographer Of The Year 2023.

Снимок фотографа Тары Лилли, ставший главным победителем International Wedding Photographer Of The Year 2023. - Sputnik Грузия
1/15
© photo : Tara Lilly/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Тары Лилли, ставший главным победителем International Wedding Photographer Of The Year 2023.

© photo : Julian Zeman/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Джулиана Земана, победивший в категории "Помолвочная сессия".

Снимок фотографа Джулиана Земана, победивший в категории &quot;Помолвочная сессия&quot;. - Sputnik Грузия
2/15
© photo : Julian Zeman/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Джулиана Земана, победивший в категории "Помолвочная сессия".

© photo : Carmelo Ucchino/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Кармело Уччино, ставший финалистом конкурса International Wedding Photographer Of The Year 2023.

Снимок фотографа Кармело Уччино, ставший финалистом конкурса International Wedding Photographer Of The Year 2023. - Sputnik Грузия
3/15
© photo : Carmelo Ucchino/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Кармело Уччино, ставший финалистом конкурса International Wedding Photographer Of The Year 2023.

© photo : Traci Edwards/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Трэйси Эдвардс, победившей в новой категории "Нарушение правил".

Снимок фотографа Трэйси Эдвардс, победившей в новой категории &quot;Нарушение правил&quot;. - Sputnik Грузия
4/15
© photo : Traci Edwards/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Трэйси Эдвардс, победившей в новой категории "Нарушение правил".

© photo : Manveen Ahuja/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Манвин Ахуджа, ставший финалистом в категории "Помолвочная сессия".

Снимок фотографа Манвин Ахуджа, ставший финалистом в категории &quot;Помолвочная сессия&quot;. - Sputnik Грузия
5/15
© photo : Manveen Ahuja/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Манвин Ахуджа, ставший финалистом в категории "Помолвочная сессия".

© photo : Shankhesh Jariwala/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Шанкеша Джаривала, победивший в категории "Индивидуальный портрет".

Снимок фотографа Шанкеша Джаривала, победивший в категории &quot;Индивидуальный портрет&quot;. - Sputnik Грузия
6/15
© photo : Shankhesh Jariwala/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Шанкеша Джаривала, победивший в категории "Индивидуальный портрет".

© photo : Ben Lane/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Бена Лэйна, победивший в категории "Сверху".

Снимок фотографа Бена Лэйна, победивший в категории &quot;Сверху&quot;. - Sputnik Грузия
7/15
© photo : Ben Lane/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Бена Лэйна, победивший в категории "Сверху".

© photo : Eric Wang/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Эрика Ванга, финалиста в категории "Индивидуальный портрет".

Снимок фотографа Эрика Ванга, финалиста в категории &quot;Индивидуальный портрет&quot;. - Sputnik Грузия
8/15
© photo : Eric Wang/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Эрика Ванга, финалиста в категории "Индивидуальный портрет".

© photo : Van Middleton/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Ван Миддлтона, победивший в конкурсе International Wedding Photographer Of The Year 2023.

Снимок фотографа Ван Миддлтона, победивший в конкурсе International Wedding Photographer Of The Year 2023. - Sputnik Грузия
9/15
© photo : Van Middleton/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Ван Миддлтона, победивший в конкурсе International Wedding Photographer Of The Year 2023.

© photo : Arjun Kamath/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Арджуна Камата, финалиста в категории "Репортаж".

Снимок фотографа Арджуна Камата, финалиста в категории &quot;Репортаж&quot;. - Sputnik Грузия
10/15
© photo : Arjun Kamath/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Арджуна Камата, финалиста в категории "Репортаж".

© photo : Aimée Flynn/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Эйми Флинн, победивший в категории "Эпическое место".

Снимок фотографа Эйми Флинн, победивший в категории &quot;Эпическое место&quot;. - Sputnik Грузия
11/15
© photo : Aimée Flynn/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Эйми Флинн, победивший в категории "Эпическое место".

© photo : Fabio Mirulla/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Фабио Мируллы, ставший финалистом в категории "Нарушение правил".

Снимок фотографа Фабио Мируллы, ставший финалистом в категории &quot;Нарушение правил&quot;. - Sputnik Грузия
12/15
© photo : Fabio Mirulla/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Фабио Мируллы, ставший финалистом в категории "Нарушение правил".

© photo : Carmelo Ucchino/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Кармело Уккино, победивший в категории "Танцпол".

Снимок фотографа Кармело Уккино, победивший в категории &quot;Танцпол&quot;. - Sputnik Грузия
13/15
© photo : Carmelo Ucchino/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Кармело Уккино, победивший в категории "Танцпол".

© photo : Jeff Tisman/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Джеффа Тисмана, победивший в категории "Свадебная вечеринка".

Снимок фотографа Джеффа Тисмана, победивший в категории &quot;Свадебная вечеринка&quot;. - Sputnik Грузия
14/15
© photo : Jeff Tisman/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Джеффа Тисмана, победивший в категории "Свадебная вечеринка".

© photo : Aimée Flynn/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Эми Флинн, победивший в категории "Парный портрет".

Снимок фотографа Эми Флинн, победивший в категории &quot;Парный портрет&quot;. - Sputnik Грузия
15/15
© photo : Aimée Flynn/The 7th International Wedding Photographer of the Year

Снимок фотографа Эми Флинн, победивший в категории "Парный портрет".

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