https://sputnik-georgia.ru/20231203/dvustoronnee-dvizhenie-na-universitetskoy-ulitse-v-tbilisi-vosstanovitsya-s-ponedelnika-284677055.html
Двустороннее движение на Университетской улице в Тбилиси восстановится с понедельника
Двустороннее движение на Университетской улице в Тбилиси восстановится с понедельника
В рамках ремонтных работ были полностью заменены все сети подземных коммуникаций, заявил заместитель мэра столицы 03.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-03T14:57+0400
2023-12-03T14:57+0400
2023-12-03T15:19+0400
грузия
новости
общество
ираклий бенделиани
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Автомобильное движение на Университетской улице в Тбилиси (Сабурталинский район) вновь станет двусторонним с 4 декабря, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Мэрия Тбилиси приступила к ремонту Университетской улицы 10 июня 2023 года. Работы должны были завершится к конку ноября. За пять месяцев муниципальные службы обновили подземные коммуникации, заменили сеть водоснабжения, канализации, газоснабжения, а также сточную систему. По словам заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани, работы по благоустройству территории ведутся круглосуточно, ремонт проезжей части уже завершен. По его словам, в рамках ремонтных работ были полностью заменены все сети подземных коммуникаций, а также обустроены пожарные гидранты. Кроме того, как заявил Бенделиани, на указанной улице также существовала проблема с парковочными местами. Соответственно, в рамках работ были организованы и парковочные места.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий бенделиани, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, ираклий бенделиани, мэрия тбилиси
Двустороннее движение на Университетской улице в Тбилиси восстановится с понедельника
14:57 03.12.2023 (обновлено: 15:19 03.12.2023)
В рамках ремонтных работ были полностью заменены все сети подземных коммуникаций, заявил заместитель мэра столицы
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Автомобильное движение на Университетской улице в Тбилиси (Сабурталинский район) вновь станет двусторонним с 4 декабря, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Мэрия Тбилиси приступила к ремонту Университетской улицы 10 июня 2023 года. Работы должны были завершится к конку ноября. За пять месяцев муниципальные службы обновили подземные коммуникации, заменили сеть водоснабжения, канализации, газоснабжения, а также сточную систему.
По словам заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани, работы по благоустройству территории ведутся круглосуточно, ремонт проезжей части уже завершен.
"На сегодняшний день проезжая часть дороги полностью завершена. В настоящее время ведутся чертежные работы, а одновременно – установка светофоров и остановок. Фактически монтаж наружного освещения завершен. Территорию озеленяют", – сказал Бенделиани.
По его словам, в рамках ремонтных работ были полностью заменены все сети подземных коммуникаций, а также обустроены пожарные гидранты.
Кроме того, как заявил Бенделиани, на указанной улице также существовала проблема с парковочными местами. Соответственно, в рамках работ были организованы и парковочные места.