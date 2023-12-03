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https://sputnik-georgia.ru/20231203/gruziya-predstavila-potentsial-delovogo-turizma-na-mezhdunarodnoy-vystavke-v-barselone--284678792.html
Грузия представила потенциал делового туризма на международной выставке в Барселоне
Грузия представила потенциал делового туризма на международной выставке в Барселоне
На выставке в Барселоне также прошла дегустация грузинского вина 03.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-03T18:25+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузия приняла участие на 36-й по счету международной выставке поощрительных поездок и бизнес-командировок в Барселоне – IBTM 2023, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Выставка Барселоны – одна из крупнейших в мире в индустрии делового туризма. Из Грузии в ней приняло участие Конвенционное и выставочное бюро Национальной администрации туризма Грузии. Кроме того, в выставке приняли участие Департамент туризма и курортов Аджарии, Организация управления места назначения Имерети и восемь грузинских компаний. В рамках выставки с международными компаниями прошли встречи в связи с проведением в Грузии крупных мероприятий, конференций и форумов. Гостей выставки ознакомили с туристическими направлениями Грузии. На выставке в Барселоне также прошла дегустация грузинского вина. На IBTM 2023 приняли участие более трех тысяч человек из более ста стран мира. Выставку, которая длилась в течение трех дней (28-30 ноября), посетили более 15 тысяч человек. IBTM проводится ежегодно с 1988 года. Это ведущий туристический форум, тематикой которого традиционно является организация конференций, семинаров и деловых встреч, корпоративного туризма и специальных мероприятий. Проведение Организаторами выставки программы "Профессиональный покупатель" направлено на установление прямых деловых контактов и расширение сотрудничества между компаниями, специализирующимися на данном направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, туризм, аджария, барселона
грузия, экономика, новости, туризм, аджария, барселона

Грузия представила потенциал делового туризма на международной выставке в Барселоне

18:25 03.12.2023 (обновлено: 19:28 03.12.2023)
© Courtesy of Ajara Tourism DepartmentАджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2023
© Courtesy of Ajara Tourism Department
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На выставке в Барселоне также прошла дегустация грузинского вина
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузия приняла участие на 36-й по счету международной выставке поощрительных поездок и бизнес-командировок в Барселоне – IBTM 2023, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
Выставка Барселоны – одна из крупнейших в мире в индустрии делового туризма. Из Грузии в ней приняло участие Конвенционное и выставочное бюро Национальной администрации туризма Грузии.
Кроме того, в выставке приняли участие Департамент туризма и курортов Аджарии, Организация управления места назначения Имерети и восемь грузинских компаний.
© Courtesy of Ajara Tourism DepartmentАджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2023
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
© Courtesy of Ajara Tourism Department
В рамках выставки с международными компаниями прошли встречи в связи с проведением в Грузии крупных мероприятий, конференций и форумов.
Гостей выставки ознакомили с туристическими направлениями Грузии. На выставке в Барселоне также прошла дегустация грузинского вина.
© Courtesy of Ajara Tourism DepartmentАджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2023
Аджария на туристической выставке IBTM World в Барселоне
© Courtesy of Ajara Tourism Department
На IBTM 2023 приняли участие более трех тысяч человек из более ста стран мира. Выставку, которая длилась в течение трех дней (28-30 ноября), посетили более 15 тысяч человек.
IBTM проводится ежегодно с 1988 года. Это ведущий туристический форум, тематикой которого традиционно является организация конференций, семинаров и деловых встреч, корпоративного туризма и специальных мероприятий.
© Georgian National Tourism AdministrationГрузия предстала на международной выставке делового туризма в Барселоне - IBTM 2023
Грузия предстала на международной выставке делового туризма в Барселоне - IBTM 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2023
Грузия предстала на международной выставке делового туризма в Барселоне - IBTM 2023
© Georgian National Tourism Administration
Проведение Организаторами выставки программы "Профессиональный покупатель" направлено на установление прямых деловых контактов и расширение сотрудничества между компаниями, специализирующимися на данном направлении.
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