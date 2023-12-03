https://sputnik-georgia.ru/20231203/gruziya-predstavila-potentsial-delovogo-turizma-na-mezhdunarodnoy-vystavke-v-barselone--284678792.html

Грузия представила потенциал делового туризма на международной выставке в Барселоне

Грузия представила потенциал делового туризма на международной выставке в Барселоне

На выставке в Барселоне также прошла дегустация грузинского вина 03.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-03T18:25+0400

2023-12-03T18:25+0400

2023-12-03T19:28+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузия приняла участие на 36-й по счету международной выставке поощрительных поездок и бизнес-командировок в Барселоне – IBTM 2023, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Выставка Барселоны – одна из крупнейших в мире в индустрии делового туризма. Из Грузии в ней приняло участие Конвенционное и выставочное бюро Национальной администрации туризма Грузии. Кроме того, в выставке приняли участие Департамент туризма и курортов Аджарии, Организация управления места назначения Имерети и восемь грузинских компаний. В рамках выставки с международными компаниями прошли встречи в связи с проведением в Грузии крупных мероприятий, конференций и форумов. Гостей выставки ознакомили с туристическими направлениями Грузии. На выставке в Барселоне также прошла дегустация грузинского вина. На IBTM 2023 приняли участие более трех тысяч человек из более ста стран мира. Выставку, которая длилась в течение трех дней (28-30 ноября), посетили более 15 тысяч человек. IBTM проводится ежегодно с 1988 года. Это ведущий туристический форум, тематикой которого традиционно является организация конференций, семинаров и деловых встреч, корпоративного туризма и специальных мероприятий. Проведение Организаторами выставки программы "Профессиональный покупатель" направлено на установление прямых деловых контактов и расширение сотрудничества между компаниями, специализирующимися на данном направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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