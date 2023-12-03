https://sputnik-georgia.ru/20231203/kategoricheski-s-goblinom-proval-izolyatsii-rf-buduschee-moldovy-i-otkroveniya-zelenskogo-284675663.html

Категорически с Гоблином: провал изоляции РФ, будущее Молдовы и откровения Зеленского

Категорически с Гоблином: провал изоляции РФ, будущее Молдовы и откровения Зеленского

Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 03.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-03T17:57+0400

2023-12-03T17:57+0400

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Готова ли Украина строить новые укрепления, и помогут ли они ей? Зачем Катар демонстративно опозорил президента Германии? Почему американские танки боятся даже грязи? Как польские фермеры встали на защиту своей экономики? Поплатится ли Эстония за закрытие границ с Россией? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском". Не пропустите!

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, политика, аналитика, украина, молдова, катар, видео