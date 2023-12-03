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Категорически с Гоблином: провал изоляции РФ, будущее Молдовы и откровения Зеленского
Категорически с Гоблином: провал изоляции РФ, будущее Молдовы и откровения Зеленского
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 03.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-03T17:57+0400
2023-12-03T17:57+0400
2023-12-04T09:24+0400
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Готова ли Украина строить новые укрепления, и помогут ли они ей? Зачем Катар демонстративно опозорил президента Германии? Почему американские танки боятся даже грязи? Как польские фермеры встали на защиту своей экономики? Поплатится ли Эстония за закрытие границ с Россией? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском". Не пропустите!
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мультимедиа, видео, в мире, политика, аналитика, украина, молдова, катар, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, аналитика, украина, молдова, катар, видео
Категорически с Гоблином: провал изоляции РФ, будущее Молдовы и откровения Зеленского
17:57 03.12.2023 (обновлено: 09:24 04.12.2023)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином"
Готова ли Украина строить новые укрепления, и помогут ли они ей? Зачем Катар демонстративно опозорил президента Германии? Почему американские танки боятся даже грязи? Как польские фермеры встали на защиту своей экономики? Поплатится ли Эстония за закрытие границ с Россией?
Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" на канале "Sputnik на русском". Не пропустите!