https://sputnik-georgia.ru/20231203/krupneyshiy-v-mire-aysberg-mozhet-vskore-ischeznut-284668831.html

Крупнейший в мире айсберг может вскоре исчезнуть

Крупнейший в мире айсберг может вскоре исчезнуть

Площадь айсберга А23а составляет около 4 170 квадратных километров 03.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Крупнейший в мире айсберг А23а в ближайшее время доберется до моря Скоша и может исчезнуть, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.В середине ноября айсберг вынесло на чистую воду в Южном океане, сообщили ученые, отметив, что, вероятно, скоро он прекратит существование или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет.Специалисты прогнозируют, что его подхватят океанские течения, идущие из пролива Брансфилда на восток. Затем А23а проследует вдоль Южных Оркнейских островов и его вынесет в море Скоша. При развитии такого сценария айсберг достаточно быстро исчезнет под воздействием ветра, волн и теплых вод океана.В научно-исследовательском институте уточнили, что за прошедшую антарктическую зиму айсберг преодолел 2 070 километров и за это время он не потерпел существенных потерь в площади, которая составляет около 4 170 квадратных километров. История А23а, одного из самых гигантских айсбергов, началась в сентябре 1986 года. Тогда случился откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. И более 30 лет А23а находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Весной 2023 года, когда в Антарктике была зима, айсберг начал активный дрейф в сторону кромки льда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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