https://sputnik-georgia.ru/20231203/novyy-antirekord-za-devyat-mesyatsev-pdd-v-gruzii-narushili-bolee-3-millionov-raz-284667776.html

Новый антирекорд: за девять месяцев ПДД в Грузии нарушили более 3 миллионов раз

Новый антирекорд: за девять месяцев ПДД в Грузии нарушили более 3 миллионов раз

Самое часто нарушение ПДД в Грузии – превышение скорости 03.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-03T09:00+0400

2023-12-03T09:00+0400

2023-12-03T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Число штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения в Грузии, в период с 1 января по 30 сентября 2023 года составило 3,6 миллиона, говорится в материалах МВД Грузии. Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари в зависимости от вида нарушения. Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав. Sputnik Грузия представляет вам топ-5 нарушений на дорогах Грузии: 1. Превышение скорости Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии является превышение скорости более чем на 15 километров в час. Всего за это нарушение в период с 1 января по 30 сентября 2023 года было выписано 1 004 454 штрафа. Штраф за превышение скорости составляет 50 лари. 2. Игнорирование правил парковки На втором месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки. Объявление "Машины не ставить!" на воротах во двор жилого дома. Всего за три квартала 2023 года в Грузии было выписано 719 168 штрафов за это нарушение. Размер штрафа – 10 лари. 3. Небрежное вождение На третьем месте – несоблюдение водителями требований дорожных знаков и дорожной разметки; нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил передвижения во время учебы и в жилой зоне; нарушение правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению. Всего таких нарушений было зафиксировано 485 080, и штраф за них составляет 20 лари. 4. Отсутствие техосмотра На четвертое место вышла передача другому лицу или запуск в эксплуатацию транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр. Всего в Грузии за девять месяцев было выписано 400 648 подобных штрафов. Штраф за это нарушение составляет 50 лари. 5. Разговоры за рулем Замыкают пятерку нарушений разговоры по телефону за рулем. Всего таких нарушений в стране с января по сентябрь включительно было зафиксировано 111 829. Штраф составляет 30 лари. Видеоштрафы и баллы За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры. Всего в период с 1 января по 30 сентября 2023 года в Грузии было выписано 2,5 миллиона видеоштрафов на сумму 134,7 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за девять месяцев были оштрафованы на сумму около 72,6 миллиона лари. В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 310 038 водителей. Исчерпали допустимый лимит 110 человек.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 декабря 2023 года составляет 2,7026 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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