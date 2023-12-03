https://sputnik-georgia.ru/20231203/politseyskogo-ranili-u-restorana-v-tbilisi---smi-284679631.html

Полицейского ранили у ресторана в Тбилиси – СМИ

Полицейского ранили у ресторана в Тбилиси – СМИ

Кроме полицейского ножевое ранение получил еще один человек 03.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-03T20:37+0400

2023-12-03T20:37+0400

2023-12-03T21:27+0400

новости

происшествия

грузия

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/04/282941405_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7a9348d1c6cfe68927b741c45b0cf627.jpg

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сотрудник правоохранительных органов был ранен в Тбилиси у ресторана на площади Саарбрюккен вечером в воскресенье, сообщает телекомпания "Мтавари архи". По информации СМИ, полицейский получил ножевое ранение и был госпитализирован в клинику имени Аладашвили. По информации телекомпании "Пирвели", кроме полицейского ножевое ранение получил еще один человек. Все началось с потасовки с участием нескольких молодых людей. Позже к ним подошел сотрудник патрульной полиции и попытался успокоить. В это время один из участников конфликта ранил его холодным оружием. В настоящее время у ресторана мобилизованы бригады патрульной полиции. По имеющейся информации, полицией задержан один человек, причастный к происшествию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, происшествия, грузия, тбилиси