https://sputnik-georgia.ru/20231203/politseyskogo-ranili-u-restorana-v-tbilisi---smi-284679631.html
Полицейского ранили у ресторана в Тбилиси – СМИ
Полицейского ранили у ресторана в Тбилиси – СМИ
Кроме полицейского ножевое ранение получил еще один человек 03.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-03T20:37+0400
2023-12-03T20:37+0400
2023-12-03T21:27+0400
новости
происшествия
грузия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/04/282941405_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7a9348d1c6cfe68927b741c45b0cf627.jpg
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сотрудник правоохранительных органов был ранен в Тбилиси у ресторана на площади Саарбрюккен вечером в воскресенье, сообщает телекомпания "Мтавари архи". По информации СМИ, полицейский получил ножевое ранение и был госпитализирован в клинику имени Аладашвили. По информации телекомпании "Пирвели", кроме полицейского ножевое ранение получил еще один человек. Все началось с потасовки с участием нескольких молодых людей. Позже к ним подошел сотрудник патрульной полиции и попытался успокоить. В это время один из участников конфликта ранил его холодным оружием. В настоящее время у ресторана мобилизованы бригады патрульной полиции. По имеющейся информации, полицией задержан один человек, причастный к происшествию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/04/282941405_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6d7260ec4fb3b3e3aab07de6364d3581.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, происшествия, грузия, тбилиси
новости, происшествия, грузия, тбилиси
Полицейского ранили у ресторана в Тбилиси – СМИ
20:37 03.12.2023 (обновлено: 21:27 03.12.2023)
Кроме полицейского ножевое ранение получил еще один человек
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сотрудник правоохранительных органов был ранен в Тбилиси у ресторана на площади Саарбрюккен вечером в воскресенье, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
По информации СМИ, полицейский получил ножевое ранение и был госпитализирован в клинику имени Аладашвили.
По информации телекомпании "Пирвели", кроме полицейского ножевое ранение получил еще один человек. Все началось с потасовки с участием нескольких молодых людей. Позже к ним подошел сотрудник патрульной полиции и попытался успокоить. В это время один из участников конфликта ранил его холодным оружием.
В настоящее время у ресторана мобилизованы бригады патрульной полиции.
По имеющейся информации, полицией задержан один человек, причастный к происшествию.