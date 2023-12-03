https://sputnik-georgia.ru/20231203/sbornaya-gruzii-po-dzyudo-otkryla-schet-medalyam-na-turnire-bolshogo-shlema-v-tokio-284673470.html

Сборная Грузии по дзюдо открыла счет медалям на турнире Большого шлема в Токио

Сборная Грузии по дзюдо открыла счет медалям на турнире Большого шлема в Токио

На заключительный в сезоне турнир из серии Большого шлема заявилось 538 спортсменов из 88 стран мира 03.12.2023, Sputnik Грузия

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2023-12-03T10:43+0400

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гран-при по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Первый день последнего турнира года из серии Большого шлема по дзюдо в Токио принес сборной Грузии две медали – серебро и бронзу. В финале турнира действующий чемпион мира Лука Майсурадзе (90 кг) в дополнительное время уступил сопернику из Японии Мурао Санширо, доминирующему на татами, и завоевал серебряную медаль. Чуть раньше 20-летний Георгий Терашвили (73 кг) завоевал бронзовую медаль. Грузинский дзюдоист выиграл у корейца Ли в поединке за третье место иппоном. Сборная Грузии по дзюдо завоевала первое золото на турнире в Абу-Даби >>Шанс завоевать бронзовую медаль имела и Этер Липартелиани (57 кг), но она уступила сопернице с Тайваня. Еще четыре дзюдоиста, участвовавшие в первом дне соревнований, Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Александр Лоладзе (81 кг), Лука Бабуцидзе (90 кг) и Софио Сомхишвили (+78 кг) выбыли из турнира на ранней стадии. Грузию в заключительный день турнира представят: Лухум Чхвимиани и Георгий Сардалашвили ( оба 60 кг), Важа Маргвелашвили и Тенго Зиракашвили (оба 66 кг), Варлам Липартелиани и Георгий Бериашвили (оба 100 кг), а также Шалва Гурешидзе и Леван Матиашвили (оба +100 кг). Лучшие из лучших: назван состав сборной Грузии на чемпионате Европы по дзюдо >>В 2022 году Грузию на престижном турнире в Токио представлял лишь олимпийский чемпион Лаша Бекаури и завоевал бронзовую медаль. Турнир завершился триумфом японцев – пять золотых медалей среди мужчин и семь золотых медалей среди женщин. На заключительный в сезоне турнир из серии Большого шлема заявилось 538 спортсменов из 88 стран мира. В соревнованиях примут участие российские спортсмены в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лука майсурадзе, лаша шавдатуашвили, лухум чхвимиани, гран-при по дзюдо