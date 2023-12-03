https://sputnik-georgia.ru/20231203/sbornaya-gruzii-po-futbolu-v-sluchae-vykhoda-na-evro-2024-sygraet-v-gruppe-s-portugaliey-284674288.html
Сборная Грузии по футболу, в случае выхода на Евро 2024, сыграет в группе с Португалией
Сборная Грузии по футболу, в случае выхода на Евро 2024, сыграет в группе с Португалией
Сборная Грузии 21 марта в полуфинале плей-офф команд дивизиона С примет дома Люксембург 03.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-03T10:59+0400
2023-12-03T10:59+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сборная Грузии по футболу, в случае исторического выхода в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, сыграет в группе F с командами Португалии, Чехии и Турции. После завершения традиционного отборочного турнира выявился 21 участник финального этапа, а обладатели оставшихся трех путевок определятся после плей-офф Лиги наций в марте 2024 года, в котором также участвует сборная Грузии. Группа F: Сборная Грузии 21 марта в полуфинале плей-офф команд дивизиона С примет дома Люксембург, а если дойдет до финала, то 26 марта на своем поле встретятся с победителем пары Греция-Казахстан. Стало известно, какие сборные откроют Евро-2024 по футболу >>В полуфинальном матче грузинской сборной из-за перебора желтых карточек во время отборочного турнира не сможет помочь ее лидер Хвича Кварацхелия. Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, португалия, люксембург, чехия, турция, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, португалия, люксембург, чехия, турция, футбол, сборная грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу, в случае выхода на Евро 2024, сыграет в группе с Португалией
10:59 03.12.2023 (обновлено: 11:29 03.12.2023)
Сборная Грузии 21 марта в полуфинале плей-офф команд дивизиона С примет дома Люксембург
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сборная Грузии по футболу, в случае исторического выхода в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, сыграет в группе F с командами Португалии, Чехии и Турции.
После завершения традиционного отборочного турнира выявился 21 участник финального этапа, а обладатели оставшихся трех путевок определятся после плей-офф Лиги наций в марте 2024 года, в котором также участвует сборная Грузии.
Победитель плей-офф Лиги наций дивизион С
Сборная Грузии 21 марта в полуфинале плей-офф команд дивизиона С примет дома Люксембург, а если дойдет до финала, то 26 марта на своем поле встретятся с победителем пары Греция-Казахстан.
В полуфинальном матче грузинской сборной из-за перебора желтых карточек во время отборочного турнира не сможет помочь ее лидер Хвича Кварацхелия.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.