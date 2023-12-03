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Создание финансовой пирамиды – в отношении турецкого банка начато расследование
Создание финансовой пирамиды – в отношении турецкого банка начато расследование
Турецкий лидер пояснил, что жертвами мошенничества стали многие известные футболисты 03.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-03T17:44+0400
2023-12-03T17:44+0400
2023-12-03T18:14+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Руководство турецкого банка DenizBank находится под следствием в связи с выявлением финансовой пирамиды под управлением директора одного из филиалов банка, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер пояснил, что жертвами мошенничества стали многие известные футболисты.Как сообщает банк со ссылкой на документы суда, часть вложивших средств, как и происходит в классической пирамиде, успела получить доход от вложений, другие же лишь потеряли свои деньги.Среди вкладчиков – известные футболисты, в том числе бывший игрок ФК Барселона Арда Туран. Канал утверждает, что Эрзан успела собрать более $55 млн и 27 миллионов лир (чуть меньше миллиона долларов по нынешнему курсу).Банк в свою очередь в заявлении по поводу ситуации с фондом сообщил, что никто кроме сотрудников кассы не имеет права получать наличные от клиентов. Банк отметил, что его руководство узнало об обвинении Эрзан лишь в апреле после жалобы клиента, ранее никто не обращался с какими-либо претензиями.Президент также посоветовал гражданам не попадаться на уловки тех, кто обещает "легкие деньги" за короткий срок под высокие проценты. "Государство, безусловно, преследует таких злоумышленников и разрушает их планы", – отметил Эрдоган.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, происшествия
в мире, новости, экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, происшествия
Создание финансовой пирамиды – в отношении турецкого банка начато расследование
17:44 03.12.2023 (обновлено: 18:14 03.12.2023)
Турецкий лидер пояснил, что жертвами мошенничества стали многие известные футболисты
ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Руководство турецкого банка DenizBank находится под следствием в связи с выявлением финансовой пирамиды под управлением директора одного из филиалов банка, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер пояснил, что жертвами мошенничества стали многие известные футболисты.
По данным турецкого телеканала Habertürk, директор стамбульского филиала банка Сечил Эрзан основала "Фонд Фатиха Терима", названный в честь футбольного тренера, под руководством которого ФК Galatasaray в 2000 году завоевал кубок УЕФА. Эрзан обещала членам фонда доход от их вложений под высокий процент.
Как сообщает банк со ссылкой на документы суда, часть вложивших средств, как и происходит в классической пирамиде, успела получить доход от вложений, другие же лишь потеряли свои деньги.
Среди вкладчиков – известные футболисты, в том числе бывший игрок ФК Барселона Арда Туран. Канал утверждает, что Эрзан успела собрать более $55 млн и 27 миллионов лир (чуть меньше миллиона долларов по нынешнему курсу).
Банк в свою очередь в заявлении по поводу ситуации с фондом сообщил, что никто кроме сотрудников кассы не имеет права получать наличные от клиентов. Банк отметил, что его руководство узнало об обвинении Эрзан лишь в апреле после жалобы клиента, ранее никто не обращался с какими-либо претензиями.
"Я верю, что суд примет идеальное решение в связи с этим делом… проводятся необходимые расследования в отношении подозреваемых, также идет процесс и с футболистами (жертвами схемы – ред.). Также на данный момент продолжаются допросы всего высшего руководства банка. Думаю, что в самый короткий срок будут получены результаты", – заявил Эрдоган журналистам.
Президент также посоветовал гражданам не попадаться на уловки тех, кто обещает "легкие деньги" за короткий срок под высокие проценты. "Государство, безусловно, преследует таких злоумышленников и разрушает их планы", – отметил Эрдоган.