https://sputnik-georgia.ru/20231203/sozdanie-finpirimidy---v-otnoshenii-turetskogo-banka-nachato-rassledovanie-284678471.html

Создание финансовой пирамиды – в отношении турецкого банка начато расследование

Создание финансовой пирамиды – в отношении турецкого банка начато расследование

Турецкий лидер пояснил, что жертвами мошенничества стали многие известные футболисты 03.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-03T17:44+0400

2023-12-03T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Руководство турецкого банка DenizBank находится под следствием в связи с выявлением финансовой пирамиды под управлением директора одного из филиалов банка, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер пояснил, что жертвами мошенничества стали многие известные футболисты.Как сообщает банк со ссылкой на документы суда, часть вложивших средств, как и происходит в классической пирамиде, успела получить доход от вложений, другие же лишь потеряли свои деньги.Среди вкладчиков – известные футболисты, в том числе бывший игрок ФК Барселона Арда Туран. Канал утверждает, что Эрзан успела собрать более $55 млн и 27 миллионов лир (чуть меньше миллиона долларов по нынешнему курсу).Банк в свою очередь в заявлении по поводу ситуации с фондом сообщил, что никто кроме сотрудников кассы не имеет права получать наличные от клиентов. Банк отметил, что его руководство узнало об обвинении Эрзан лишь в апреле после жалобы клиента, ранее никто не обращался с какими-либо претензиями.Президент также посоветовал гражданам не попадаться на уловки тех, кто обещает "легкие деньги" за короткий срок под высокие проценты. "Государство, безусловно, преследует таких злоумышленников и разрушает их планы", – отметил Эрдоган.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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