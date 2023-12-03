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Ударивший ножом полицейского задержан в Тбилиси
Ударивший ножом полицейского задержан в Тбилиси
Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет 03.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-03T23:27+0400
2023-12-03T23:27+0400
2023-12-03T23:57+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сотрудники патрульной полиции в результате следственных действий задержали 39-летнего мужчину по обвинению в попытке убийства и в нападении на полицейского при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ведомства. Следствием установлено, что обвиняемый во время ссоры ранил холодным оружием 38-летнего мужчину на проспекте Агмашенебели в Тбилиси. Он также ранил ножом сотрудника патрульной полиции, вызванного на место происшествия. Оба раненых были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В результате следственных действий подозреваемый был задержан по горячим следам. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии "Попытка убийства" и "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти". Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии
Ударивший ножом полицейского задержан в Тбилиси
23:27 03.12.2023 (обновлено: 23:57 03.12.2023)
Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сотрудники патрульной полиции в результате следственных действий задержали 39-летнего мужчину по обвинению в попытке убийства и в нападении на полицейского при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствием установлено
, что обвиняемый во время ссоры ранил холодным оружием 38-летнего мужчину на проспекте Агмашенебели в Тбилиси. Он также ранил ножом сотрудника патрульной полиции, вызванного на место происшествия.
Оба раненых были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В результате следственных действий подозреваемый был задержан по горячим следам.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии "Попытка убийства" и "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти". Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.